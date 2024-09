Meteo Cantù, le previsioni per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Cantù indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente coperto e piogge diffuse. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una massima che non supererà i 17°C. La presenza di nuvolosità intensa e le precipitazioni previste influenzeranno notevolmente l’atmosfera della giornata, rendendola piuttosto umida.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La mattina inizierà con condizioni simili, ma a partire dalle 10:00 si registreranno le prime piogge leggere, con una temperatura che scenderà a 15,5°C. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi durante la mattina, con un incremento dell’intensità della pioggia, che raggiungerà i 0,47mm entro le 12:00.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge, che si intensificheranno ulteriormente. Le temperature rimarranno stabili attorno ai 14°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le piogge continueranno a cadere, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,96mm entro le 17:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 10,9 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore aumento delle precipitazioni, con piogge moderate che si protrarranno fino a tarda notte. Le temperature si manterranno attorno ai 14°C, mentre l’umidità si attesterà su valori elevati, intorno al 98%. Gli accumuli di pioggia nella sera potrebbero superare i 2,42mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Cantù nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità atmosferica. Dopo la giornata di pioggia di Giovedì, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo per Venerdì, con schiarite e temperature in lieve aumento. Tuttavia, sarà importante monitorare gli aggiornamenti, poiché la situazione potrebbe variare. La settimana si concluderà con un ritorno di condizioni più stabili, ma sempre con la possibilità di qualche rovescio sporadico.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.7° perc. +14.4° prob. 43 % 3.2 NE max 3.2 Grecale 87 % 1013 hPa 3 cielo coperto +14.4° perc. +14.2° prob. 26 % 4 ENE max 4 Grecale 87 % 1012 hPa 6 cielo coperto +14.6° perc. +14.3° prob. 25 % 3.4 NNE max 3.5 Grecale 87 % 1012 hPa 9 cielo coperto +17.1° perc. +16.8° prob. 22 % 3.4 S max 3.1 Ostro 75 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +14.4° perc. +14.3° 0.47 mm 0.9 ESE max 2.8 Scirocco 93 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +14.2° perc. +14.2° 0.96 mm 2 ESE max 3.5 Scirocco 96 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +14.2° perc. +14.2° 0.94 mm 1.4 NE max 3 Grecale 97 % 1009 hPa 21 pioggia moderata +14.1° perc. +14.1° 1.3 mm 2.2 NE max 5.7 Grecale 97 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 19:07

