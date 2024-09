Meteo Cantù, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Sabato 14 Settembre, Cantù si troverà ad affrontare condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto per tutta la giornata, con temperature che si manterranno su valori moderati. La temperatura percepita varierà tra i 9,1°C e i 18,8°C, mentre la velocità del vento si attesterà intorno ai 17 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 40 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 30% e il 60%.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10°C, con una copertura nuvolosa che rimarrà costante al 99%. La velocità del vento sarà sostenuta, con valori che si aggireranno attorno ai 16 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 56%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 15°C entro le 09:00. Anche in questa fascia oraria, il vento si farà sentire, mantenendosi attorno ai 17 km/h. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 45%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 18,8°C intorno alle 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà invariata, e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata. L’umidità si stabilizzerà attorno al 30%, rendendo l’aria più fresca e gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare nuovamente, scendendo fino a 10°C entro le 22:00. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 60%. Anche in questa fase, il vento si manterrà attivo, con velocità che potranno arrivare fino a 12 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cantù indicano una giornata caratterizzata da un cielo nuvoloso e temperature moderate. Nei prossimi giorni, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con possibili schiarite e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Sabato, gli amanti del sole dovranno attendere ulteriori sviluppi.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Cantù

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +10.6° perc. +9.2° Assenti 16.2 NNO max 35.1 Maestrale 56 % 1015 hPa 3 cielo coperto +10.2° perc. +8.7° Assenti 16.7 NNO max 35.7 Maestrale 57 % 1015 hPa 6 cielo coperto +10.6° perc. +9.2° Assenti 17.5 NNO max 40 Maestrale 57 % 1014 hPa 9 cielo coperto +15.4° perc. +14.2° Assenti 17.1 N max 36.6 Tramontana 45 % 1013 hPa 12 cielo coperto +18.4° perc. +17.1° Assenti 15.4 N max 23.2 Tramontana 31 % 1014 hPa 15 cielo coperto +18° perc. +16.8° Assenti 11.8 N max 20.4 Tramontana 35 % 1014 hPa 18 cielo coperto +13.4° perc. +12.2° Assenti 10.6 N max 20.5 Tramontana 52 % 1016 hPa 21 cielo coperto +11° perc. +9.6° Assenti 12.6 N max 22.9 Tramontana 56 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:31

