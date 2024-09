Meteo Cantù, le previsioni per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Sabato 28 Settembre a Cantù si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, si registreranno piogge moderate che continueranno fino al mattino, con una temperatura che scenderà fino a +9,3°C. Con il passare delle ore, il tempo migliorerà, portando a un pomeriggio con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i +17,6°C. La sera si presenterà serena, con temperature in calo e condizioni di stabilità atmosferica.

Durante la notte, Cantù sarà interessata da piogge moderate. Le temperature si attesteranno intorno a +15,5°C a mezzanotte, scendendo gradualmente fino a +11,3°C alle 05:00. La copertura nuvolosa sarà alta, con percentuali che varieranno tra l’87% e il 70%. La velocità del vento si manterrà tra i 3,9 km/h e i 15,3 km/h, proveniente principalmente da nord. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che raggiungeranno i 3,22 mm entro le 05:00.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo subiranno un cambiamento. Alle 06:00, si registrerà un’intensificazione delle piogge, che si presenteranno come forti. Le temperature si manterranno intorno ai +10,3°C e la copertura nuvolosa sarà totale. A partire dalle 09:00, le piogge inizieranno a diminuire, passando a piogge moderate e poi a piogge leggere. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i +11,7°C alle 10:00.

Nel pomeriggio, il tempo migliorerà ulteriormente. Le nubi si diraderanno, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature raggiungeranno il picco di +17,6°C alle 15:00, con una diminuzione della copertura nuvolosa fino al 37%. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con velocità che varieranno tra i 5,1 km/h e i 6,9 km/h.

La sera si presenterà con un cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +9,3°C a mezzanotte. La stabilità atmosferica si rifletterà in un’umidità che si attesterà attorno al 66% e una pressione atmosferica in aumento, raggiungendo i 1019 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Cantù nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un inizio di settimana con cieli sereni e temperature in aumento. Domani e dopodomani, le temperature potrebbero stabilizzarsi attorno ai 20°C, con condizioni di bel tempo che favoriranno attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Cantù

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +15.5° perc. +15.4° 1.04 mm 3.9 E max 8.5 Levante 87 % 1006 hPa 3 pioggia moderata +13.2° perc. +13° 2.59 mm 8.4 N max 14.3 Tramontana 94 % 1006 hPa 6 forte pioggia +10.3° perc. +9.7° 5.24 mm 16.5 N max 36.6 Tramontana 92 % 1009 hPa 9 pioggia moderata +10.2° perc. +9.6° 2.54 mm 10.9 NNE max 21.5 Grecale 90 % 1012 hPa 12 cielo coperto +14.9° perc. +14.2° prob. 73 % 5.4 NO max 13.3 Maestrale 70 % 1012 hPa 15 nubi sparse +17.6° perc. +16.8° Assenti 5.1 ONO max 12.6 Maestrale 55 % 1011 hPa 18 nubi sparse +12.2° perc. +11.2° Assenti 12 N max 25.4 Tramontana 67 % 1015 hPa 21 cielo sereno +10.1° perc. +8.9° Assenti 14.7 N max 30.6 Tramontana 66 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 19:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.