Meteo Cantù, le previsioni per il weekend 20 – 22 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il cielo sarà coperto con una temperatura di circa 15,7°C e umidità al 66%. Durante la mattinata, si prevede un miglioramento con cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 18,5°C. Nel pomeriggio, la temperatura salirà fino a 22,6°C, ma ci sarà un aumento della copertura nuvolosa. Sabato, il cielo rimarrà coperto con temperature attorno ai 21,9°C e una probabilità di pioggia del 26%. Domenica, si assisterà a un parziale miglioramento, con temperature che toccheranno i 22,3°C e un cielo prevalentemente nuvoloso.

Venerdì 20 Settembre

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 38%. La temperatura si attesterà attorno ai 15,7°C, con una temperatura percepita di 15,1°C. La velocità del vento sarà di 6,4 km/h proveniente da Nord-Nord Est, mentre l’umidità si manterrà intorno al 66%. A partire dall’01:00, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa del 100% e una temperatura di 15,8°C. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi al 2%.

Proseguendo verso le prime ore del mattino, alle 06:00, il cielo rimarrà coperto con una temperatura di 14,9°C e una leggera brezza di 7,5 km/h. La copertura nuvolosa scenderà leggermente al 94%. Nella mattina, a partire dalle 08:00, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo sereno e una temperatura che raggiungerà i 18,5°C. La velocità del vento sarà di 5,5 km/h da Nord-Nord Ovest, e l’umidità scenderà al 56%.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà poche nuvole e la temperatura salirà fino a 22,6°C alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 19%, e il vento continuerà a soffiare leggermente. Tuttavia, a partire dalle 15:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse e una temperatura che scenderà a 21,9°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 4%.

Nella sera, a partire dalle 18:00, il cielo sarà nuovamente coperto e la temperatura scenderà a 18,4°C. La velocità del vento sarà di 3,3 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 63%. Alle 21:00, si registrerà una pioggia leggera, con una temperatura di 16,5°C e una probabilità di precipitazioni del 4%. La serata si concluderà con un cielo coperto e una temperatura di 16°C alle 22:00.

Sabato 21 Settembre

Nella notte di Sabato 21 Settembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 95%. La temperatura si attesterà attorno ai 15,2°C, con una temperatura percepita di 14,9°C. La velocità del vento sarà di 6,9 km/h da Nord, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 79%. A partire dall’01:00, il cielo continuerà a rimanere coperto, ma la copertura nuvolosa scenderà al 87%.

Nella mattina, a partire dalle 08:00, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e una temperatura di 18,1°C. La velocità del vento sarà di 2 km/h, e l’umidità scenderà al 62%. Alle 10:00, la temperatura raggiungerà i 20,7°C, con una copertura nuvolosa del 47%. Tuttavia, a partire dalle 12:00, il cielo tornerà a essere coperto, con una temperatura di 21,9°C e una copertura nuvolosa del 62%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14:00, il cielo sarà nuovamente coperto, con una temperatura di 22,2°C. La probabilità di pioggia aumenterà, attestandosi al 26%. Alle 16:00, la temperatura scenderà a 21,3°C, con una copertura nuvolosa dell’80%. La velocità del vento sarà di 6,4 km/h.

Nella sera, a partire dalle 19:00, il cielo rimarrà coperto con una temperatura di 17,7°C. La velocità del vento sarà di 3,4 km/h, e l’umidità si attesterà al 68%. Alle 21:00, la temperatura scenderà a 16,6°C, con una copertura nuvolosa dell’88%. La serata si concluderà con un cielo coperto e una temperatura di 16,1°C alle 22:00.

Domenica 22 Settembre

Nella notte di Domenica 22 Settembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 75%. La temperatura si attesterà attorno ai 15,4°C, con una temperatura percepita di 15°C. La velocità del vento sarà di 6,8 km/h da Nord, e l’umidità si manterrà intorno al 74%. A partire dall’01:00, il cielo diventerà coperto, con una temperatura di 15,2°C.

Nella mattina, a partire dalle 08:00, si assisterà a un cielo con poche nuvole e una temperatura di 18,1°C. La velocità del vento sarà di 1,4 km/h, e l’umidità scenderà al 62%. Alle 10:00, la temperatura raggiungerà i 20,5°C, con una copertura nuvolosa del 21%. La situazione rimarrà stabile fino a mezzogiorno, quando la temperatura si attesterà a 21,9°C.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14:00, il cielo presenterà nubi sparse e la temperatura rimarrà attorno ai 22,3°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 61%, ma la probabilità di pioggia rimarrà bassa, attestandosi al 2%. Alle 16:00, la temperatura scenderà a 21,2°C, con una copertura nuvolosa dell’80%.

Nella sera, a partire dalle 19:00, il cielo sarà coperto con una temperatura di 18,1°C. La velocità del vento sarà di 2,3 km/h, e l’umidità si attesterà al 66%. Alle 21:00, la temperatura scenderà a 17,1°C, con una copertura nuvolosa del 94%. La serata si concluderà con un cielo coperto e una temperatura di 17,4°C alle 23:00.

In conclusione, il fine settimana a Cantù si presenterà con condizioni meteo variabili. Venerdì inizierà con un cielo prevalentemente nuvoloso, ma si prevede un miglioramento nel pomeriggio. Sabato, invece, il cielo rimarrà coperto per gran parte della giornata, con possibilità di pioggia. Domenica offrirà un parziale miglioramento, con temperature gradevoli e un cielo prevalentemente nuvoloso. Si consiglia di prepararsi per eventuali cambiamenti e di godere delle attività all’aperto quando le condizioni lo permetteranno.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.