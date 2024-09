Meteo Capannori, le previsioni per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Capannori indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori relativamente miti. Durante la notte, la pioggia leggera continuerà a cadere, con una copertura nuvolosa totale e temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da sud-ovest, con raffiche che raggiungeranno i 42,9 km/h.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera persisterà, accompagnata da una temperatura che si aggirerà attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una sensazione di freschezza. A partire dalle 10:00, si assisterà a un passaggio verso cieli più coperti, ma senza precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo prevalentemente coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a toccare i 19°C. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno al 64%. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, rendendo l’aria fresca e ventilata.

Con l’arrivo della sera, si prevede un ritorno delle piogge leggere, con temperature che scenderanno ulteriormente fino a raggiungere i 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e le precipitazioni saranno accompagnate da un vento che si attenuerà leggermente, ma che continuerà a mantenere una certa freschezza nell’aria.

In conclusione, le previsioni meteo per Capannori nei prossimi giorni suggeriscono un proseguimento di condizioni variabili, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori freschi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche, in particolare durante le ore serali e notturne, quando le piogge potrebbero intensificarsi. Domani e dopodomani, si prevede un miglioramento, ma le temperature rimarranno fresche, quindi è consigliabile prepararsi a un clima autunnale.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Capannori

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +19° perc. +19.3° 0.63 mm 7.4 SO max 19.7 Libeccio 92 % 1006 hPa 4 pioggia leggera +19.5° perc. +19.8° 0.92 mm 23.8 SO max 46.1 Libeccio 86 % 1005 hPa 7 pioggia leggera +19.8° perc. +20° 0.31 mm 24.3 SO max 44.6 Libeccio 81 % 1005 hPa 10 cielo coperto +21.2° perc. +21.2° prob. 60 % 27.8 SO max 45.6 Libeccio 67 % 1005 hPa 13 cielo coperto +20.7° perc. +20.4° prob. 7 % 24.6 SO max 41.2 Libeccio 60 % 1004 hPa 16 cielo coperto +19.6° perc. +19.3° prob. 27 % 21.6 SO max 40.1 Libeccio 62 % 1004 hPa 19 cielo coperto +18.4° perc. +18.1° prob. 38 % 23.7 OSO max 39.6 Libeccio 69 % 1005 hPa 22 pioggia leggera +16.8° perc. +16.6° 0.26 mm 8.2 OSO max 24.7 Libeccio 76 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 19:28

