Meteo Capannori, le previsioni per domani martedì 17 settembre

Le condizioni meteo a Capannori per Martedì 17 Settembre si presenteranno caratterizzate da una predominanza di cielo coperto e piogge leggere. Durante la notte, la copertura nuvolosa sarà quasi totale, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La mattina inizierà con pioggia leggera, che continuerà a manifestarsi anche nel pomeriggio. Le temperature massime raggiungeranno i 19°C, mentre i venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, accompagnato da piogge intermittenti.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di 17,4°C e una leggera brezza proveniente da Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, ma la nuvolosità rimarrà alta. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi sopra i 16°C fino all’alba.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, si registrerà un cambio significativo con l’arrivo di piogge leggere. La temperatura si manterrà intorno ai 16°C, con un aumento dell’umidità che raggiungerà il 76%. I venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di 30 km/h. Le piogge continueranno fino a metà mattina, con accumuli che non supereranno i 0,17 mm.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature toccheranno un massimo di 19,2°C. Le piogge si faranno più sporadiche, ma non mancheranno del tutto. La velocità del vento si manterrà sui 21 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 38 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 53%, creando un clima piuttosto umido.

La sera sarà caratterizzata da un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14°C. Le piogge riprenderanno con intensità variabile, accumulando fino a 0,75 mm. La nuvolosità rimarrà al 100%, e i venti continueranno a soffiare con intensità, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Capannori nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Mercoledì si prevede un parziale miglioramento, con schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.1° perc. +16.6° prob. 14 % 10.5 NE max 17.1 Grecale 67 % 1011 hPa 4 cielo coperto +16° perc. +15.6° prob. 17 % 12.4 NE max 26.7 Grecale 74 % 1012 hPa 7 pioggia leggera +16.1° perc. +15.7° 0.17 mm 14 ENE max 30.8 Grecale 76 % 1014 hPa 10 cielo coperto +17.6° perc. +17.1° prob. 62 % 22 NE max 35.4 Grecale 65 % 1015 hPa 13 cielo coperto +18.9° perc. +18.3° prob. 22 % 22.1 NE max 38.1 Grecale 55 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +16.2° perc. +15.7° 0.13 mm 13.6 NE max 26.7 Grecale 71 % 1015 hPa 19 pioggia leggera +14.6° perc. +14.3° 0.25 mm 11.5 NNE max 25.2 Grecale 81 % 1016 hPa 22 pioggia leggera +14.7° perc. +14.6° 0.67 mm 13.1 NE max 37.2 Grecale 88 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 19:19

