Meteo Capannori, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Capannori indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nuvole e piogge leggere, specialmente nelle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una leggera flessione nel corso della giornata. I venti, prevalentemente provenienti da Nord-Est, si presenteranno con intensità variabile, contribuendo a un clima fresco e umido.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con una probabilità di pioggia che varierà dal 21% al 72%. I venti soffieranno a una velocità di circa 10 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida, con un’umidità che si manterrà attorno all’85%.

Durante la mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Le piogge leggere continueranno a manifestarsi, con temperature che si aggireranno tra i 14,7°C e i 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la probabilità di precipitazioni si manterrà alta, con valori fino al 53%. I venti si intensificheranno, raggiungendo punte di 13 km/h, rendendo la mattinata piuttosto ventosa.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno i 20,8°C, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 59%. La probabilità di pioggia diminuirà, attestandosi intorno al 39%. I venti continueranno a soffiare da Nord-Est, con intensità variabile, ma comunque freschi, attorno ai 20 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno nuovamente fino a 15°C. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, e i venti si faranno più leggeri, con velocità di circa 8 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma non del tutto assente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Capannori nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori freschi e un’alternanza tra momenti di pioggia e schiarite. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.1° perc. +14.9° prob. 36 % 12.1 NNE max 21.9 Grecale 86 % 1016 hPa 4 cielo coperto +14.8° perc. +14.6° prob. 20 % 9.2 NNE max 16 Grecale 86 % 1016 hPa 7 pioggia leggera +14.9° perc. +14.7° 0.2 mm 10.2 NNE max 19.8 Grecale 86 % 1016 hPa 10 cielo coperto +17° perc. +16.7° prob. 41 % 13.6 NE max 29.5 Grecale 75 % 1017 hPa 13 nubi sparse +20.8° perc. +20.5° prob. 39 % 20.1 NE max 28.7 Grecale 57 % 1017 hPa 16 cielo coperto +17.5° perc. +17.1° prob. 33 % 9.8 NE max 17.6 Grecale 72 % 1017 hPa 19 cielo coperto +16.1° perc. +15.8° Assenti 9 NNE max 14.6 Grecale 77 % 1017 hPa 22 cielo coperto +14.4° perc. +14° prob. 2 % 7.7 NNE max 10.7 Grecale 83 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:17

