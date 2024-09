Meteo Capoterra, le previsioni per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Capoterra indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 15,7°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo un cielo limpido. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 24,9°C intorno a mezzogiorno, mentre il vento si intensificherà, con raffiche che potranno arrivare fino a 21,9 km/h.

Durante il pomeriggio, il clima rimarrà stabile e soleggiato, con temperature che si attesteranno attorno ai 23,5°C. La brezza tesa da Nord Ovest continuerà a mantenere l’aria fresca, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 18,2°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una piacevole serata all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Capoterra nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. L’assenza di precipitazioni e la presenza di cieli sereni favoriranno attività all’aperto, rendendo questa settimana particolarmente favorevole per gite e passeggiate. Gli amanti del sole e del clima mite troveranno in Capoterra un ambiente ideale per trascorrere momenti di relax e svago.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Capoterra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.6° perc. +15.2° Assenti 8.2 NO max 9.8 Maestrale 75 % 1017 hPa 4 cielo sereno +15.3° perc. +14.8° Assenti 6.8 NNO max 7.1 Maestrale 73 % 1016 hPa 7 cielo sereno +18.5° perc. +18° Assenti 10 NO max 12.9 Maestrale 59 % 1017 hPa 10 cielo sereno +23.6° perc. +23.1° Assenti 14.6 NNO max 17.1 Maestrale 41 % 1016 hPa 13 cielo sereno +24.7° perc. +24.2° Assenti 26.3 NO max 28.7 Maestrale 37 % 1016 hPa 16 cielo sereno +22.7° perc. +22.3° Assenti 29.3 NO max 39.6 Maestrale 48 % 1016 hPa 19 cielo sereno +18.9° perc. +18.6° Assenti 14.5 NO max 30.1 Maestrale 70 % 1016 hPa 22 cielo sereno +17.8° perc. +17.6° Assenti 12.9 ONO max 25.4 Maestrale 74 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 19:28

