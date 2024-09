Meteo Carbonia, le previsioni per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carbonia di Domenica 15 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà minima, e i venti soffieranno da Nord Ovest a velocità moderata. Con l’arrivo della mattina, le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22°C entro le ore centrali della giornata, mantenendo un cielo sereno e una bassa umidità.

Nel corso del pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. I venti continueranno a soffiare da Nord Ovest, con intensità che potrà raggiungere i 40 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 5%, garantendo un’ottima visibilità e un clima ideale per attività all’aperto. La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C, con nubi sparse che non influenzeranno significativamente il clima.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carbonia nei prossimi giorni suggeriranno un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature piacevoli. Tuttavia, si raccomanda di monitorare eventuali cambiamenti, poiché le condizioni meteo possono variare. La settimana si prospetta quindi all’insegna del bel tempo, ideale per godere delle ultime giornate estive.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.3° perc. +15.8° Assenti 7.3 NO max 10.4 Maestrale 68 % 1017 hPa 4 cielo sereno +15.3° perc. +14.7° Assenti 6.3 NNE max 7.3 Grecale 71 % 1016 hPa 7 cielo sereno +19.2° perc. +18.8° Assenti 13.2 NNO max 22.5 Maestrale 59 % 1017 hPa 10 cielo sereno +22.1° perc. +21.7° Assenti 24.8 NO max 28.5 Maestrale 49 % 1017 hPa 13 cielo sereno +22.7° perc. +22.3° Assenti 25.2 NO max 36.8 Maestrale 48 % 1017 hPa 16 cielo sereno +21.3° perc. +21° Assenti 25.7 NO max 41 Maestrale 59 % 1016 hPa 19 nubi sparse +19.3° perc. +19.1° Assenti 18.4 NO max 32 Maestrale 71 % 1016 hPa 22 poche nuvole +18.6° perc. +18.4° Assenti 17.1 ONO max 31.5 Maestrale 72 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 19:29

