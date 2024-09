Meteo Carbonia, le previsioni per domani sabato 7 settembre

MeteoWeb

Sabato 7 Settembre a Carbonia si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa verso le prime ore del pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate durante l’intera giornata, con punte massime attese nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, si prevedono poche nuvole con una copertura nuvolosa intorno al 16%. Le temperature saranno gradevoli, con valori che oscilleranno tra i +25,1°C e i +34,9°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est con una velocità che potrà raggiungere i 21,7km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature massime saranno raggiunte intorno ai +36,1°C, con una percezione di calore che potrà superare i +37°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Sud – Sud Est con raffiche fino a 20,9km/h.

In serata, le condizioni meteo rimarranno stabili con poche nuvole e una copertura nuvolosa intorno al 3%. Le temperature si attesteranno sui +26,1°C, con venti provenienti da Est con una velocità di 13,6km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 7 Settembre a Carbonia indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteo stabili, con temperature che potrebbero rimanere sopra la media stagionale.

Tutti i dati meteo di Sabato 7 Settembre a Carbonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +24.2° perc. +24.6° Assenti 10.8 E max 14.8 Levante 74 % 1011 hPa 4 cielo coperto +24.1° perc. +24.6° Assenti 13.7 E max 21.2 Levante 76 % 1010 hPa 7 poche nuvole +29.2° perc. +30.8° Assenti 13 ESE max 20.6 Scirocco 56 % 1011 hPa 10 poche nuvole +34.9° perc. +35.9° Assenti 13.7 SE max 19.7 Scirocco 36 % 1011 hPa 13 cielo sereno +35.9° perc. +37.6° Assenti 19.7 SSE max 20.9 Scirocco 36 % 1011 hPa 16 cielo sereno +33.7° perc. +35.4° Assenti 16.3 SE max 17 Scirocco 42 % 1011 hPa 19 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 10.5 E max 13.6 Levante 75 % 1013 hPa 22 nubi sparse +24.7° perc. +25.3° Assenti 12.2 E max 18.9 Levante 79 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:42

