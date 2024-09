Meteo Cardito, le previsioni per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cardito di Giovedì 19 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge leggere che si protrarranno fino alla mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 19,5°C e 23,8°C durante il giorno. La copertura nuvolosa varierà, passando da nubi sparse a cieli sereni nel pomeriggio e in serata. I venti saranno prevalentemente leggeri, con velocità che non supereranno i 14 km/h.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere, con una temperatura che scenderà fino a 19,3°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100%. La velocità del vento sarà di circa 5,2 km/h proveniente da sud, con raffiche che potranno arrivare fino a 8,7 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno toccare i 0,87 mm.

Nella mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con la presenza di piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo sereno. La temperatura salirà fino a 23,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, passando dal 42% al 11%. I venti si faranno più sostenuti, raggiungendo i 12,6 km/h. Le precipitazioni saranno contenute, con valori che non supereranno i 0,23 mm.

Nel pomeriggio, si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e poche nuvole. La temperatura massima si attesterà attorno ai 23,8°C. La velocità del vento si manterrà tra i 11,5 km/h e i 13,6 km/h, con direzione sud-sud ovest. Non si prevedono precipitazioni significative, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 53%.

La sera porterà cieli sereni e temperature in calo, che si aggireranno intorno ai 20°C. I venti saranno leggeri, con velocità che scenderanno a 1 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 69%. Non si prevedono precipitazioni, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1015 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cardito indicano un miglioramento significativo delle condizioni meteo nel corso della giornata. Dopo una notte di piogge leggere, si assisterà a un progressivo diradamento delle nubi, con cieli sereni previsti per il pomeriggio e la sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni di stabilità atmosferica.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Cardito

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.5° perc. +19.5° 0.8 mm 4.9 S max 8.6 Ostro 78 % 1014 hPa 3 pioggia moderata +18.6° perc. +18.7° 1.5 mm 5.4 S max 9.1 Ostro 81 % 1013 hPa 6 nubi sparse +19.5° perc. +19.5° prob. 75 % 5.8 SSE max 12.2 Scirocco 75 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +22.3° perc. +22.1° 0.19 mm 10.7 S max 12.7 Ostro 60 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +23.7° perc. +23.5° 0.23 mm 13.3 SSO max 14.3 Libeccio 54 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +23.3° perc. +23.1° 0.11 mm 12.7 SSO max 12.2 Libeccio 53 % 1013 hPa 18 poche nuvole +21.3° perc. +21.1° prob. 52 % 5.4 SO max 8.9 Libeccio 62 % 1014 hPa 21 cielo sereno +20.4° perc. +20.3° Assenti 1.4 ENE max 3.5 Grecale 67 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:00

