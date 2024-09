Meteo Carini, le previsioni per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 24 Settembre a Carini indicano una giornata caratterizzata da temperature miti e condizioni prevalentemente serene. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 20°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. La copertura nuvolosa sarà variabile, con nubi sparse che si ridurranno nel corso della mattinata.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma si prevede un miglioramento con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si attesteranno attorno ai 22-24°C, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 10 e i 12 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 57-69%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore miglioramento, con temperature che raggiungeranno i 24°C. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Il vento sarà meno intenso, con velocità che scenderanno a circa 5 km/h. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

Con l’arrivo della sera, il clima rimarrà gradevole, con temperature che si attesteranno intorno ai 21-22°C. Il cielo sarà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. La brezza leggera continuerà a spirare, rendendo l’atmosfera piacevole. L’umidità si manterrà attorno al 68-72%, senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Carini mostrano una giornata di Martedì 24 Settembre all’insegna del bel tempo, con temperature miti e condizioni di cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare tra i 20 e i 24°C. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno sicuramente soddisfazione in questo clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Carini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +20° perc. +20.3° prob. 4 % 13 SO max 14.7 Libeccio 83 % 1015 hPa 4 poche nuvole +19.7° perc. +19.9° prob. 6 % 12.6 SO max 15 Libeccio 85 % 1014 hPa 7 cielo coperto +21.2° perc. +21.3° Assenti 11.2 SO max 13 Libeccio 74 % 1016 hPa 10 nubi sparse +23.5° perc. +23.4° Assenti 9.9 O max 11 Ponente 59 % 1016 hPa 13 nubi sparse +24.2° perc. +24.1° Assenti 11.9 NO max 11.6 Maestrale 57 % 1016 hPa 16 nubi sparse +23° perc. +23° Assenti 8.9 NNO max 8.6 Maestrale 62 % 1016 hPa 19 cielo sereno +21.5° perc. +21.6° Assenti 2.5 E max 3 Levante 69 % 1017 hPa 22 cielo sereno +21.4° perc. +21.5° Assenti 8.8 SE max 9.4 Scirocco 71 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:56

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.