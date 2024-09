Meteo Carini, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carini di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteorologiche. Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,2°C e una leggera brezza da ovest. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto entro le ore centrali della giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 21,2°C intorno a mezzogiorno, mentre nel pomeriggio si prevedono piogge leggere, con accumuli che non supereranno i 0,3mm. La sera continuerà a essere caratterizzata da piogge leggere, con temperature in calo.

Durante la notte, le condizioni saranno favorevoli per chi desidera godere di un cielo sereno. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 19,2°C, mentre la velocità del vento si attesterà intorno ai 33,5 km/h da ovest, creando una sensazione di freschezza. Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a coprirsi, con nubi sparse che aumenteranno progressivamente. Le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i 21,2°C entro le ore centrali della giornata. Tuttavia, la probabilità di pioggia aumenterà, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi a partire da mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento delle precipitazioni, con accumuli che varieranno da 0,1mm a 0,3mm. Le temperature si manterranno intorno ai 20,6°C, mentre il vento si attenuerà, passando a una velocità di circa 20 km/h. La copertura nuvolosa sarà significativa, con un’umanità che si attesterà intorno al 56%.

La sera continuerà a presentare piogge leggere, con temperature che scenderanno a circa 19°C. Le condizioni di umidità aumenteranno, raggiungendo il 66%. Il vento si presenterà più debole, con velocità che si attesteranno intorno ai 11 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Carini nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità. Domenica si prevede un miglioramento, con schiarite e temperature in aumento, mentre lunedì potrebbe tornare un clima più fresco e nuvoloso. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo potrebbero rimanere variabili anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Carini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.2° perc. +18.6° Assenti 30 O max 37.2 Ponente 58 % 1014 hPa 4 poche nuvole +19.1° perc. +18.6° prob. 15 % 39 O max 41 Ponente 58 % 1014 hPa 7 nubi sparse +19.8° perc. +19.3° prob. 4 % 32.3 ONO max 38.6 Maestrale 54 % 1014 hPa 10 nubi sparse +20.6° perc. +20.1° prob. 25 % 24.2 O max 26 Ponente 52 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +20.9° perc. +20.5° 0.18 mm 24 NO max 25.3 Maestrale 56 % 1015 hPa 16 nubi sparse +20.5° perc. +20.1° prob. 43 % 20.1 NO max 22.6 Maestrale 56 % 1015 hPa 19 pioggia leggera +19.3° perc. +19° 0.36 mm 18 ONO max 20 Maestrale 63 % 1016 hPa 22 pioggia leggera +19.1° perc. +18.7° 0.17 mm 10.1 O max 15.4 Ponente 63 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:12

