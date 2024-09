Meteo Carrara, le previsioni per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carrara di Domenica 15 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, la città avrà un cielo coperto, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di cieli sereni e temperature in aumento. La mattina si presenterà con un clima fresco, mentre nel pomeriggio si raggiungeranno temperature più elevate, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto. La sera si prevede tranquilla, con temperature che scenderanno gradualmente.

Durante la notte, Carrara avrà un cielo coperto con una temperatura di circa 15,5°C e un’umidità attorno al 49%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord Est, con raffiche che non supereranno i 7,7 km/h. Con l’arrivo dell’alba, il mattino porterà un netto miglioramento, con cieli sereni e temperature che saliranno fino a 19,3°C intorno alle 8:00. L’umidità scenderà ulteriormente, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà con temperature che toccheranno i 21,6°C alle 13:00 e rimarranno stabili fino alle 15:00. Le condizioni di cielo sereno continueranno a dominare, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili, intorno al 56%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 16,1°C entro le 23:00. Il cielo rimarrà sereno, offrendo una piacevole serata per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto. La velocità del vento continuerà a essere leggera, mantenendo un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carrara nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Dopo una Domenica soleggiata e temperata, si prevede che i giorni successivi continueranno a mantenere temperature gradevoli e cieli sereni, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto e per godere del clima autunnale che si avvicina.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Carrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.5° perc. +14.4° Assenti 7.3 ENE max 6.5 Grecale 49 % 1015 hPa 4 cielo coperto +15.2° perc. +14.2° Assenti 5.5 ENE max 4.9 Grecale 52 % 1014 hPa 7 cielo sereno +17.8° perc. +17° Assenti 2.2 NO max 5.4 Maestrale 52 % 1014 hPa 10 cielo sereno +20.8° perc. +20.2° Assenti 5.6 OSO max 7.3 Libeccio 47 % 1014 hPa 13 cielo sereno +21.6° perc. +21.2° Assenti 9.1 OSO max 10.2 Libeccio 52 % 1013 hPa 16 cielo sereno +20.4° perc. +20.1° Assenti 8.5 OSO max 10 Libeccio 59 % 1013 hPa 19 cielo sereno +17.2° perc. +16.9° Assenti 5 N max 7 Tramontana 74 % 1014 hPa 22 cielo sereno +16.4° perc. +16° Assenti 7.7 NNE max 6.6 Grecale 76 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 19:25

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.