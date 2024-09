Meteo Casal di Principe, le previsioni per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Casal di Principe indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che scenderà fino a 17,4°C. La mattina porterà un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà completamente coperto e temperature che raggiungeranno i 23,3°C nel primo pomeriggio. I venti saranno leggeri, prevalentemente da ovest, con velocità che varieranno tra 5,5 km/h e 14,1 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 32% e il 60%.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 17,4°C. La situazione rimarrà stabile fino alle prime ore del mattino, quando la temperatura scenderà leggermente, attestandosi intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 97% entro le 07:00, con un cielo che diventerà completamente coperto.

Nella mattina, le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i 21°C intorno alle 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che toccheranno il 99%. Le condizioni di vento saranno moderate, con velocità che varieranno da 2,5 km/h a 7,6 km/h. L’umidità si manterrà su livelli relativamente bassi, intorno al 37%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23,3°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 14,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 32%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1013 hPa.

La sera porterà un parziale miglioramento, con la presenza di poche nuvole e temperature che scenderanno gradualmente fino a 19,1°C. I venti si attenueranno, mantenendosi tra 6,1 km/h e 8,7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 57%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 15 Settembre a Casal di Principe evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature moderate. I prossimi giorni potrebbero portare un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile abbassamento della copertura nuvolosa e un aumento delle temperature. Tuttavia, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.4° perc. +16.5° Assenti 7.4 NE max 8.4 Grecale 48 % 1014 hPa 3 poche nuvole +16.4° perc. +15.4° Assenti 8.4 NNE max 9.1 Grecale 51 % 1013 hPa 6 nubi sparse +16.8° perc. +15.8° Assenti 5.9 NNE max 6.2 Grecale 50 % 1014 hPa 9 cielo coperto +21° perc. +20.1° Assenti 2.5 NO max 3 Maestrale 37 % 1014 hPa 12 cielo coperto +23.3° perc. +22.5° Assenti 7.6 O max 5.5 Ponente 32 % 1013 hPa 15 cielo coperto +23.3° perc. +22.5° Assenti 14.1 O max 13 Ponente 33 % 1013 hPa 18 cielo coperto +21.4° perc. +20.9° Assenti 9.9 ONO max 13.6 Maestrale 51 % 1013 hPa 21 poche nuvole +20.2° perc. +19.8° Assenti 7.7 NO max 12.3 Maestrale 57 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 19:08

