Meteo Casal di Principe, le previsioni per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Casal di Principe indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,6°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100% nelle prime ore del mattino. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 25,6°C entro il mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno una situazione di cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 25°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 14,3 km/h. La sera porterà un ulteriore abbassamento della temperatura, che scenderà fino a 21,2°C, con una diminuzione della copertura nuvolosa.

Durante la notte, la temperatura continuerà a scendere, mantenendosi sui 20,6°C, con nubi sparse che accompagneranno il cielo. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando tra il 60% e il 69% nel corso della giornata, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1016 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Casal di Principe indicano una giornata di Domenica caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, con temperature gradevoli e una leggera brezza. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, rendendo le previsioni del tempo più favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Casal di Principe

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.6° perc. +20.3° Assenti 6.5 NNE max 8.2 Grecale 62 % 1019 hPa 3 cielo coperto +19.8° perc. +19.6° Assenti 7.2 NE max 8.7 Grecale 67 % 1018 hPa 6 nubi sparse +20° perc. +19.8° Assenti 7.5 NE max 9 Grecale 67 % 1018 hPa 9 nubi sparse +24.4° perc. +24.2° Assenti 1.3 S max 2.6 Ostro 51 % 1019 hPa 12 cielo coperto +25.6° perc. +25.6° Assenti 10.8 SO max 8.2 Libeccio 50 % 1017 hPa 15 cielo coperto +24.6° perc. +24.6° Assenti 12.7 SO max 10.6 Libeccio 54 % 1016 hPa 18 nubi sparse +22.3° perc. +22.2° Assenti 6.6 O max 7.6 Ponente 63 % 1017 hPa 21 poche nuvole +21.2° perc. +21.1° Assenti 4.8 NNE max 4.7 Grecale 68 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.