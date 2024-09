Meteo Casal di Principe, le previsioni per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Casal di Principe si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +16,7°C alle 05:00. La mattina vedrà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i +22,8°C intorno alle 10:00, accompagnate da una leggera brezza proveniente da sud-ovest. Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai +23,1°C alle 13:00. La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con temperature che si attesteranno intorno ai +19,6°C alle 21:00.

Durante la notte, Casal di Principe godrà di un cielo sereno, con una temperatura che si aggirerà tra +17,2°C e +18,2°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6,6 km/h e gli 8,6 km/h, proveniente principalmente da nord-est. L’umidità si manterrà su livelli relativamente alti, intorno al 63%.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno rapidamente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di +20,6°C e una leggera brezza da est-nord-est. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 14%.

Nel pomeriggio, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una temperatura massima di +23,4°C alle 12:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 13,9 km/h alle 13:00, mentre l’umidità si attesterà attorno al 49%.

La sera vedrà un ritorno a condizioni più serene, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +19,2°C alle 23:00. La brezza leggera continuerà a soffiare da ovest, mantenendo l’umidità intorno al 74%.

In conclusione, le previsioni meteo per Casal di Principe indicano una giornata di bel tempo con temperature piacevoli e una leggera brezza. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e temperature che continueranno a oscillare su valori simili. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questo inizio di Ottobre un periodo ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Casal di Principe

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.2° perc. +17.8° Assenti 6.6 NE max 7.2 Grecale 63 % 1018 hPa 3 cielo sereno +17.2° perc. +16.6° Assenti 8.6 NE max 10.3 Grecale 59 % 1018 hPa 6 cielo sereno +17.4° perc. +16.7° Assenti 8.1 NE max 9.4 Grecale 57 % 1018 hPa 9 poche nuvole +21.9° perc. +21.4° Assenti 2.7 SE max 4.6 Scirocco 51 % 1017 hPa 12 nubi sparse +23.4° perc. +23° Assenti 13 SO max 10.3 Libeccio 49 % 1016 hPa 15 nubi sparse +22.5° perc. +22.1° Assenti 11.8 OSO max 10.7 Libeccio 50 % 1015 hPa 18 poche nuvole +20.3° perc. +20° Assenti 7.4 O max 9.5 Ponente 63 % 1015 hPa 21 cielo sereno +19.6° perc. +19.5° Assenti 2.6 ONO max 4.8 Maestrale 71 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:40

