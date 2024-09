Meteo Casal di Principe, le previsioni per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Mercoledì 25 Settembre a Casal di Principe si preannuncia una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteorologiche. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,5°C. La mattina inizierà con piogge leggere, che continueranno a manifestarsi fino a metà giornata, portando a un incremento dell’umidità, che raggiungerà il 72%. Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con schiarite e temperature che toccheranno i 25,1°C. La sera vedrà un ritorno di nubi sparse, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 92%. La temperatura si manterrà attorno ai 20,5°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. Man mano che si avanza verso le prime ore del giorno, la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 100%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 20,3°C alle 01:00 e 20,4°C alle 02:00. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma si registreranno comunque delle piogge leggere a partire dalle 05:00.

La mattina si presenterà con piogge leggere che continueranno fino alle 12:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 24,9°C alle 12:00. La velocità del vento si manterrà tra i 4 e i 12 km/h, con direzione variabile. La copertura nuvolosa inizierà a diradarsi, portando a un cielo parzialmente nuvoloso nel tardo mattino.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il cielo sarà sereno, con temperature che toccheranno i 25,1°C alle 13:00 e scenderanno leggermente fino a 22,2°C alle 18:00. L’umidità si manterrà attorno al 54-69%, mentre la probabilità di pioggia sarà molto bassa.

La sera porterà un ritorno di nubi sparse, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,1°C alle 23:00. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi tra i 5 e i 10 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Casal di Principe indicano una giornata di transizione, con piogge al mattino e schiarite nel pomeriggio. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento generale delle condizioni meteorologiche, con temperature in aumento e una diminuzione della probabilità di pioggia. Questo trend positivo potrebbe continuare, rendendo i prossimi giorni più favorevoli per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.5° perc. +20.4° Assenti 0.5 SO max 4.1 Libeccio 69 % 1016 hPa 3 cielo coperto +20.4° perc. +20.4° prob. 10 % 3.3 ESE max 9 Scirocco 70 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +20.7° perc. +20.7° 0.29 mm 4 ESE max 10 Scirocco 72 % 1017 hPa 9 cielo coperto +22.5° perc. +22.6° prob. 62 % 9.4 SSE max 13.6 Scirocco 67 % 1017 hPa 12 nubi sparse +24.9° perc. +24.9° prob. 68 % 16.5 SSO max 17.9 Libeccio 55 % 1017 hPa 15 cielo sereno +24.4° perc. +24.5° prob. 46 % 16.3 SSO max 18 Libeccio 58 % 1016 hPa 18 cielo sereno +22.2° perc. +22.4° prob. 41 % 10.7 S max 14.6 Ostro 72 % 1017 hPa 21 nubi sparse +21.7° perc. +21.9° Assenti 8.3 S max 12.8 Ostro 77 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:50

