Meteo Casalnuovo di Napoli, le previsioni per domani domenica 29 settembre

Le previsioni meteo per Casalnuovo di Napoli di Domenica 29 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre la mattina si presenterà con un cielo sereno, favorendo un aumento delle temperature. Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà, con poche nuvole e una leggera diminuzione delle temperature. La sera si concluderà con cieli sereni e temperature che scenderanno ulteriormente, mantenendo comunque un clima mite.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa del 96% e una temperatura di +20,1°C. Con il passare delle ore, le nubi si diraderanno, portando a una situazione di nubi sparse e una temperatura che scenderà a +18,5°C verso le 05:00. L’umidità si manterrà attorno al 60%, mentre il vento soffierà da Ovest a una velocità di circa 11,8 km/h.

La mattina inizierà con un cielo sereno, con temperature che saliranno rapidamente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di +21°C, e alle 11:00 si raggiungeranno i 24,2°C. L’umidità scenderà fino al 36%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, il bel tempo proseguirà, con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con solo poche nuvole nel cielo. L’intensità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 15,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 43%, garantendo un clima secco e confortevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +17,1°C alle 23:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa pari a 0%. Anche in questo frangente, il vento continuerà a soffiare da Est-Nord Est, mantenendo una brezza vivace.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casalnuovo di Napoli indicano una giornata di Domenica 29 Settembre all’insegna del bel tempo e delle temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un clima favorevole che accompagnerà gli abitanti nella transizione verso l’autunno. Pertanto, sarà consigliabile approfittare di questa giornata per attività all’aperto, godendo di un clima piacevole e sereno.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Casalnuovo di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20° perc. +19.6° Assenti 11.8 OSO max 19.7 Libeccio 60 % 1017 hPa 3 nubi sparse +19.4° perc. +19° prob. 2 % 3.7 NNO max 6.4 Maestrale 61 % 1016 hPa 6 nubi sparse +18.7° perc. +18.3° prob. 2 % 6.3 N max 8.2 Tramontana 62 % 1017 hPa 9 cielo sereno +22.2° perc. +21.6° Assenti 6.8 NNE max 10.5 Grecale 44 % 1019 hPa 12 cielo sereno +24.5° perc. +23.9° Assenti 6.4 NNE max 11.4 Grecale 35 % 1018 hPa 15 poche nuvole +22.2° perc. +21.6° Assenti 9.8 NE max 15.6 Grecale 43 % 1019 hPa 18 cielo sereno +19.8° perc. +19° Assenti 15.4 ENE max 18 Grecale 45 % 1021 hPa 21 cielo sereno +17.8° perc. +16.9° Assenti 14.5 ENE max 22.4 Grecale 48 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:43

