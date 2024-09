Meteo Caserta, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Sabato 14 Settembre a Caserta si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili, con un inizio piuttosto piovoso che lascerà spazio a momenti di schiarita nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si attesterà intorno ai 23°C nel pomeriggio, con un incremento rispetto ai valori notturni. Tuttavia, non mancheranno episodi di pioggia leggera, soprattutto nelle prime ore del giorno e in serata. La copertura nuvolosa sarà predominante, con un aumento della nuvolosità nel corso della giornata.

Durante la notte, Caserta sarà interessata da piogge leggere, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 84%. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord-Nord Est, con velocità che varieranno tra i 3,9 km/h e i 7 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 74%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Le piogge si attenueranno, lasciando spazio a nubi sparse. La temperatura salirà fino a 20,7°C intorno alle 09:00, con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 28%. I venti continueranno a soffiare leggeri, mantenendo una direzione prevalentemente da Nord-Nord Est. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 39% entro le 10:00.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una stabilizzazione delle condizioni meteo, con temperature che toccheranno un massimo di 23,1°C alle 13:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 36%, con nubi sparse che non porteranno a precipitazioni significative. L’intensità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 12 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 32%.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo tornerà a deteriorarsi, con un aumento della nuvolosità e la possibilità di piogge leggere. La temperatura scenderà a 17,5°C alle 22:00, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. Le precipitazioni saranno deboli, con un accumulo previsto di circa 0,11 mm. L’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi attorno al 54%.

In conclusione, le previsioni meteo per Caserta indicano una giornata di transizione, con un inizio piovoso che darà spazio a momenti di sole nel pomeriggio, seguiti da un ritorno della pioggia in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento generale delle condizioni meteo, con temperature in aumento e minori probabilità di precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Caserta

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16° perc. +15.5° 0.18 mm 3.9 NNE max 8.6 Grecale 74 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +15.7° perc. +15.2° 0.11 mm 7 ENE max 11.1 Grecale 72 % 1010 hPa 6 nubi sparse +16.3° perc. +15.6° prob. 17 % 6.1 NE max 9.6 Grecale 62 % 1011 hPa 9 nubi sparse +20.7° perc. +19.8° prob. 2 % 4.3 NNE max 6.2 Grecale 39 % 1012 hPa 12 poche nuvole +22.8° perc. +22° Assenti 8.3 ONO max 8.2 Maestrale 32 % 1012 hPa 15 nubi sparse +22° perc. +21.2° Assenti 11.1 O max 10.7 Ponente 38 % 1012 hPa 18 nubi sparse +19.2° perc. +18.5° prob. 4 % 6.6 N max 12.8 Tramontana 48 % 1013 hPa 21 cielo coperto +17.7° perc. +16.9° prob. 4 % 7.5 NE max 9.5 Grecale 54 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:08

