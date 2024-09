Meteo Casoria, le previsioni per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Casoria di Lunedì 23 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 24,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, con percentuali che varieranno dal 85% al 100% durante la giornata. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 3 km/h e 11,8 km/h, provenienti principalmente da sud-ovest.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con un cielo coperto e temperature che scenderanno gradualmente, mantenendosi sopra i 20°C. La mattina inizierà con nubi sparse, ma già dalle prime ore si noterà un aumento della temperatura, che raggiungerà i 22,6°C entro le 8:00. Le previsioni del tempo per la mattina indicano una leggera brezza, con venti che si muoveranno da est-nord-est.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non si escludono brevi rovesci. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 22°C, con un cielo che continuerà a mostrare nubi sparse. La velocità del vento si manterrà leggera, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Casoria nei prossimi giorni evidenziano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa persistente. Martedì e mercoledì si prevedono condizioni simili, con poche variazioni significative. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle attività all’aperto, anche se è consigliabile portare con sé un ombrello, in caso di improvvisi cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Casoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.4° perc. +21.4° prob. 6 % 3.6 OSO max 4 Libeccio 67 % 1016 hPa 3 cielo coperto +20.7° perc. +20.7° Assenti 2.2 O max 2.8 Ponente 71 % 1015 hPa 6 cielo coperto +20.7° perc. +20.7° Assenti 3 ENE max 4.3 Grecale 72 % 1014 hPa 9 nubi sparse +23.5° perc. +23.5° Assenti 5.7 S max 7 Ostro 60 % 1015 hPa 12 cielo coperto +24.5° perc. +24.5° Assenti 9.8 SO max 9.3 Libeccio 57 % 1013 hPa 15 cielo coperto +24.3° perc. +24.3° prob. 13 % 8.8 SO max 8.8 Libeccio 56 % 1012 hPa 18 cielo coperto +22.7° perc. +22.6° prob. 19 % 5.2 OSO max 7 Libeccio 63 % 1012 hPa 21 nubi sparse +22° perc. +22° prob. 7 % 3 SSO max 7 Libeccio 67 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.