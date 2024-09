Meteo Cassano Magnago, le previsioni per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Cassano Magnago per Sabato 21 Settembre si presenteranno con una transizione da cieli prevalentemente coperti a momenti di maggiore apertura. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,5°C. La mattina porterà un miglioramento, con poche nuvole e un incremento delle temperature fino a raggiungere i 20°C entro le ore centrali della giornata. Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una continuazione di nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23°C. Infine, la sera vedrà un ritorno a cieli più coperti, con temperature in calo.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Cassano Magnago sperimenterà un cielo coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 15,5°C, con una leggera brezza proveniente da Nord. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 70%, e non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando a poche nuvole. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20°C entro le ore di punta. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità scenderà al 56%, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano una continuazione di nubi sparse, con temperature che toccheranno i 23°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da Sud, mantenendo l’aria fresca e piacevole. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 3-9%, il che suggerisce che non ci saranno eventi piovosi significativi.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà nuovamente il 100%. Le temperature scenderanno a 16°C, e l’umidità aumenterà, portandosi attorno al 71%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cassano Magnago nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un alternarsi di momenti di sole e nuvole. Domani, si prevede un ulteriore miglioramento, mentre dopodomani potrebbero verificarsi nuove coperture nuvolose. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di un Sabato con temperature gradevoli e condizioni meteo favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Cassano Magnago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.8° perc. +15.3° Assenti 5.8 N max 8.2 Tramontana 70 % 1022 hPa 3 cielo coperto +15.1° perc. +14.5° Assenti 5.6 NNE max 7.8 Grecale 71 % 1022 hPa 6 nubi sparse +14.4° perc. +13.8° Assenti 5.1 NNE max 6.9 Grecale 74 % 1023 hPa 9 poche nuvole +20° perc. +19.5° Assenti 1.3 S max 4 Ostro 56 % 1022 hPa 12 nubi sparse +22.8° perc. +22.3° Assenti 3.5 S max 5.4 Ostro 45 % 1021 hPa 15 nubi sparse +22.8° perc. +22.3° prob. 3 % 2.7 S max 4.5 Ostro 45 % 1020 hPa 18 nubi sparse +18.8° perc. +18.3° prob. 3 % 2.7 S max 6.3 Ostro 62 % 1021 hPa 21 cielo coperto +16.7° perc. +16.3° Assenti 5.2 N max 4.9 Tramontana 71 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 19:18

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.