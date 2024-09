Meteo Cassano Magnago, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Venerdì 13 Settembre si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene a Cassano Magnago. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 9,4°C. La mattina porterà un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 19,9°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una leggera brezza proveniente da nord. Nel pomeriggio, il termometro toccherà i 20,2°C, mantenendo un cielo sereno e una leggera intensificazione del vento. La sera vedrà un graduale abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 10,5°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 18% e una temperatura di 9,4°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 8,5°C, con una leggera brezza da nord-nord ovest a 7,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1008 hPa.

La mattina inizierà con cieli sereni e temperature in aumento. Alle 08:00, la temperatura raggiungerà i 13,4°C e continuerà a salire fino a 19,9°C a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà tra i 5,6 km/h e i 16,6 km/h, con direzione prevalentemente nord. L’umidità diminuirà progressivamente, raggiungendo il 24%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C. La brezza tesa da nord-nord est porterà raffiche fino a 37,5 km/h, con un’umidità che si attesterà intorno al 30%. Questo clima favorevole permetterà di godere di un pomeriggio all’aperto, con condizioni ideali per attività all’aperto.

La sera porterà un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature scenderanno a 10,5°C entro le 23:00, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 67%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12,3 km/h, rendendo l’atmosfera più fresca e ventilata.

In conclusione, le previsioni meteo per Cassano Magnago indicano una giornata di bel tempo, con temperature gradevoli e cieli sereni al mattino e nel pomeriggio. Tuttavia, si prevede un aumento della copertura nuvolosa in serata. Nei prossimi giorni, le previsioni del tempo suggeriscono un mantenimento di condizioni simili, con temperature che potrebbero variare leggermente, ma senza significativi cambiamenti nel clima generale. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno sicuramente soddisfazione in questo inizio di autunno.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Cassano Magnago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +8.9° perc. +7.8° Assenti 7.5 N max 12.8 Tramontana 67 % 1008 hPa 4 cielo sereno +8.3° perc. +7.5° Assenti 6.2 N max 11 Tramontana 66 % 1008 hPa 7 cielo sereno +11° perc. +9.7° Assenti 5.7 NNO max 10.5 Maestrale 58 % 1009 hPa 10 cielo sereno +18.2° perc. +16.9° Assenti 11.4 NNE max 31 Grecale 32 % 1009 hPa 13 cielo sereno +20.2° perc. +19° Assenti 17.2 N max 33.7 Tramontana 26 % 1010 hPa 16 poche nuvole +17.8° perc. +16.6° Assenti 14.6 NNE max 33.4 Grecale 35 % 1012 hPa 19 nubi sparse +12.4° perc. +11.1° Assenti 10.3 N max 24.3 Tramontana 53 % 1015 hPa 22 nubi sparse +10.6° perc. +9.2° Assenti 12.3 NNO max 30.8 Maestrale 58 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:34

