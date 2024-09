Meteo Castel San Pietro Terme, le previsioni per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castel San Pietro Terme di Martedì 17 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15°C e una copertura nuvolosa al 100%. La situazione non migliorerà durante la mattina, quando le piogge continueranno a manifestarsi, mantenendo temperature simili e un’umidità elevata.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con pioggia moderata, con accumuli di circa 1.23mm. La temperatura percepita sarà di circa 14,9°C, mentre il vento soffierà da est-sud-est a una velocità di 8,5 km/h. Con il passare delle ore, le piogge diventeranno più leggere, ma la copertura nuvolosa rimarrà costante.

Durante la mattina, le previsioni del tempo continueranno a segnalare piogge leggere. Le temperature varieranno tra 14,9°C e 17,6°C, con venti che si intensificheranno, raggiungendo punte di 26,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 68-79%, creando un clima piuttosto umido e fresco.

Nel pomeriggio, le condizioni non subiranno significative variazioni. Le piogge leggere persisteranno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. Anche in questo caso, l’umidità rimarrà elevata, e il vento continuerà a soffiare da nord-est, mantenendo una certa intensità.

La sera porterà un ulteriore aumento dell’intensità delle piogge, con accumuli che potrebbero raggiungere i 1.75mm. Le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, e il vento si farà sentire con raffiche fino a 38,5 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, rendendo la serata particolarmente grigia e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Castel San Pietro Terme indicano un miglioramento solo parziale. Mercoledì si prevede una diminuzione delle piogge, ma le temperature rimarranno fresche. Giovedì e Venerdì potrebbero portare schiarite, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Castel San Pietro Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +15° perc. +14.9° 1.23 mm 8.5 ESE max 15.4 Scirocco 90 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +15.2° perc. +14.9° 0.37 mm 12.1 NNE max 26.4 Grecale 81 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +14.9° perc. +14.5° 0.68 mm 16 NE max 31.9 Grecale 79 % 1015 hPa 9 pioggia leggera +15.5° perc. +15° 0.41 mm 24.3 ENE max 36.5 Grecale 73 % 1016 hPa 12 pioggia leggera +17.2° perc. +16.6° 0.21 mm 24.1 ENE max 32.2 Grecale 64 % 1017 hPa 15 pioggia leggera +16.5° perc. +16.1° 0.36 mm 16.7 NE max 27.9 Grecale 70 % 1016 hPa 18 pioggia moderata +15.3° perc. +15.1° 1.75 mm 11.7 NE max 27.2 Grecale 85 % 1017 hPa 21 pioggia leggera +15.8° perc. +15.4° 0.31 mm 17.2 NE max 37 Grecale 79 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 19:15

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.