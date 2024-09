Meteo Castel San Pietro Terme, le previsioni per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castel San Pietro Terme di Mercoledì 11 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 18,3°C della notte e i 27,8°C nel pomeriggio. I venti saranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 35,2 km/h nel corso della giornata. L’umidità si attesterà su valori piuttosto elevati, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si aggirerà intorno ai 18,3°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 9%, e i venti soffieranno da sud a una velocità di circa 3,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%, contribuendo a una sensazione di calore moderato.

Nella mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 20,4°C alle 07:00 e i 24,1°C alle 09:00. Il cielo rimarrà sereno fino a metà mattina, con una copertura nuvolosa che non supererà il 6%. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo una brezza leggera. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 54%.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con il cielo che diventerà progressivamente più coperto. Alle 13:00, la temperatura raggiungerà il picco di 27,8°C, mentre la copertura nuvolosa salirà fino al 98%. I venti si intensificheranno, con raffiche che potranno arrivare fino a 12 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità aumenterà, toccando il 60%.

Con l’arrivo della sera, la temperatura scenderà a circa 20,4°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura che si attesterà intorno al 75%. I venti saranno freschi, con velocità che potranno raggiungere i 16,5 km/h. L’umidità continuerà a mantenersi alta, attorno al 73%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castel San Pietro Terme indicano una giornata di transizione, con un inizio soleggiato che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità e una possibile instabilità atmosferica, quindi sarà opportuno seguire gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Castel San Pietro Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.3° perc. +18.1° Assenti 3.7 S max 4.8 Ostro 74 % 1010 hPa 3 poche nuvole +17.5° perc. +17.3° Assenti 3.2 O max 3.3 Ponente 76 % 1009 hPa 6 poche nuvole +18.6° perc. +18.4° Assenti 4.2 ONO max 4.8 Maestrale 75 % 1009 hPa 9 cielo sereno +24.1° perc. +24° Assenti 3.3 NE max 5.7 Grecale 54 % 1009 hPa 12 nubi sparse +27.2° perc. +27.3° prob. 1 % 4.8 ENE max 8.1 Grecale 44 % 1007 hPa 15 cielo coperto +27.5° perc. +27.4° prob. 5 % 4.2 SE max 13.8 Scirocco 43 % 1006 hPa 18 cielo coperto +21.8° perc. +21.8° prob. 10 % 11.1 SSE max 25.5 Scirocco 67 % 1006 hPa 21 nubi sparse +20.2° perc. +20.3° prob. 12 % 15.3 SSO max 39.1 Libeccio 75 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:26

