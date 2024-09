Meteo Castelfranco Emilia, le previsioni per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

A Castelfranco Emilia, le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso che si schiarirà nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 23°C nel tardo mattino. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a un pomeriggio e una sera prevalentemente sereni. I venti saranno leggeri, con una velocità che varierà tra i 2,6 km/h e i 11,9 km/h, provenienti principalmente da direzioni meridionali.

Durante la notte, Castelfranco Emilia si presenterà con un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 80%, e la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1012 hPa. I venti saranno leggeri, provenienti da sud-ovest, con una velocità di circa 4,7 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 22°C intorno alle 10:00. L’umidità si ridurrà gradualmente, scendendo al 63% entro le 12:00. I venti rimarranno leggeri, con una velocità che varierà tra i 2,1 km/h e i 6,2 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. La pressione atmosferica inizierà a scendere, raggiungendo i 1009 hPa. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità media di circa 3,6 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. L’umidità rimarrà alta, ma la sensazione di freschezza sarà mitigata dalla leggera brezza proveniente da sud-est, con velocità che raggiungeranno i 9,4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castelfranco Emilia nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno gradevoli e un cielo che si schiarirà. Venerdì e Sabato si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con cieli sereni e condizioni favorevoli per attività all’aperto. La situazione meteo si stabilizzerà, offrendo un inizio di autunno piacevole e soleggiato.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Castelfranco Emilia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.3° perc. +16° Assenti 6.9 SO max 7.8 Libeccio 78 % 1013 hPa 3 cielo coperto +16° perc. +15.8° Assenti 4.7 SO max 5.9 Libeccio 80 % 1012 hPa 6 cielo coperto +16.3° perc. +16.1° Assenti 6.2 S max 7.2 Ostro 82 % 1012 hPa 9 cielo coperto +21° perc. +20.9° prob. 4 % 2.1 SSO max 10.7 Libeccio 67 % 1012 hPa 12 cielo coperto +22.8° perc. +22.8° prob. 9 % 3.6 NNO max 8.4 Maestrale 62 % 1011 hPa 15 nubi sparse +21.8° perc. +21.8° prob. 9 % 3.7 N max 10.3 Tramontana 67 % 1010 hPa 18 nubi sparse +18.5° perc. +18.5° prob. 2 % 6.1 SE max 9.1 Scirocco 80 % 1009 hPa 21 cielo sereno +18.1° perc. +18° prob. 2 % 7.7 SSE max 9.2 Scirocco 80 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 19:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.