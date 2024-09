Meteo Castelfranco Emilia, le previsioni per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Castelfranco Emilia si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà per lo più coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La mattina porterà con sé un cielo nuvoloso, ma senza precipitazioni significative, con temperature che saliranno fino a 22°C. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, raggiungendo il picco massimo di temperatura, mentre nella sera si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole.

Nella notte, le condizioni meteo a Castelfranco Emilia presenteranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 60%. La temperatura si manterrà attorno ai 16,4°C, con una leggera brezza proveniente da ovest a una velocità di circa 7,7 km/h. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 94%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1009 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 97%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22,3°C intorno a mezzogiorno. Il vento sarà debole, con velocità che varieranno tra i 3,5 km/h e i 4,6 km/h, mantenendo un’umidità attorno al 60%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma senza raffiche significative. L’umidità si manterrà intorno al 56%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1010 hPa.

Con l’arrivo della sera, si prevede un parziale diradamento delle nuvole, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 66%. Le temperature scenderanno a circa 16°C, accompagnate da una leggera brezza proveniente da sud-ovest. L’umidità rimarrà attorno al 73%, e non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Castelfranco Emilia indicano un trend di stabilità con temperature miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Domani si prevede un leggero miglioramento, con possibilità di schiarite, mentre dopodomani le temperature potrebbero subire un lieve calo. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno soddisfazione in queste condizioni, mentre chi cerca il sole dovrà attendere ulteriori miglioramenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Castelfranco Emilia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.4° perc. +16.5° prob. 82 % 7.7 O max 12.6 Ponente 94 % 1009 hPa 3 nubi sparse +16.3° perc. +16.4° prob. 39 % 9.3 ONO max 15.8 Maestrale 94 % 1009 hPa 6 nubi sparse +16.2° perc. +16.2° prob. 32 % 4.5 O max 9.9 Ponente 90 % 1010 hPa 9 cielo coperto +19.2° perc. +19.2° prob. 12 % 3.1 NNO max 6.7 Maestrale 74 % 1011 hPa 12 cielo coperto +22.3° perc. +22.1° prob. 9 % 3.5 NE max 8.7 Grecale 60 % 1010 hPa 15 cielo coperto +22.3° perc. +22.1° prob. 16 % 5.3 SO max 14.5 Libeccio 58 % 1010 hPa 18 cielo coperto +17.9° perc. +17.5° prob. 35 % 11.6 SSO max 15.2 Libeccio 69 % 1011 hPa 21 nubi sparse +16.3° perc. +15.9° prob. 7 % 9.3 SSO max 9.8 Libeccio 73 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 19:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.