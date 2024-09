Meteo Castellammare di Stabia, le previsioni per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Castellammare di Stabia indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 21°C e i 25°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, con un picco di nuvolosità al mattino, mentre nel pomeriggio e in serata si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, con nubi sparse e una copertura nuvolosa che si aggirerà attorno al 38%. La mattina inizierà con cielo coperto, con una temperatura che raggiungerà i 22°C e una copertura nuvolosa che salirà fino al 97%. La brezza leggera proveniente da Sud Est accompagnerà le prime ore del giorno, mantenendo l’umidità attorno all’80%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno progressivamente. La temperatura massima si attesterà intorno ai 25°C, con nubi sparse e una copertura nuvolosa che scenderà al 72%. La brezza continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole. Le precipitazioni non saranno previste, garantendo così un pomeriggio ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cielo sereno e temperature che si abbasseranno fino a 22°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 5%, permettendo di godere di un cielo limpido. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 75%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Castellammare di Stabia mostrano un trend di stabilità, con temperature gradevoli e condizioni meteo favorevoli. Si prevede che il bel tempo continuerà anche nei giorni successivi, rendendo questa settimana particolarmente piacevole per residenti e visitatori.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.5° perc. +21.8° Assenti 8.2 SE max 9.8 Scirocco 80 % 1018 hPa 3 nubi sparse +21.1° perc. +21.4° prob. 5 % 9.5 SE max 11.3 Scirocco 81 % 1017 hPa 6 nubi sparse +21.4° perc. +21.6° prob. 5 % 10.9 SE max 13.8 Scirocco 79 % 1017 hPa 9 cielo coperto +23.7° perc. +23.9° prob. 3 % 10.1 SSE max 12.1 Scirocco 69 % 1018 hPa 12 cielo coperto +25.2° perc. +25.4° Assenti 12.1 S max 14.2 Ostro 62 % 1017 hPa 15 nubi sparse +24.6° perc. +24.8° Assenti 11 S max 12.7 Ostro 64 % 1017 hPa 18 nubi sparse +23.2° perc. +23.4° Assenti 8 S max 9.6 Ostro 74 % 1017 hPa 21 cielo sereno +22.5° perc. +22.9° Assenti 8.8 SSE max 10.3 Scirocco 78 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:47

