Meteo Castellammare di Stabia, le previsioni per domani lunedì 23 settembre

Le previsioni meteo per Lunedì 23 Settembre a Castellammare di Stabia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 21°C. La mattina porterà una leggera variazione con l’arrivo di nubi sparse, ma le temperature continueranno a rimanere gradevoli, raggiungendo i 24°C nel tardo mattino. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuovamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. La sera vedrà un leggero abbassamento delle temperature, mantenendosi comunque sopra i 22°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 93%. La temperatura si aggirerà intorno ai 21,6°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest a 6 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1016 hPa.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno da 21°C a 24,6°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5 e gli 8 km/h, e l’umidità si attesterà tra il 59% e il 77%. La pressione atmosferica scenderà leggermente a 1014 hPa.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo ancora coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 24°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 21%. L’umidità si manterrà intorno al 60%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere, arrivando a 1012 hPa.

La sera porterà un cielo nuovamente coperto, con temperature che scenderanno a 22,9°C. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 4,5 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 67%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1013 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Castellammare di Stabia mostrano una tendenza a mantenere temperature miti, con un cielo prevalentemente nuvoloso. Martedì e Mercoledì potrebbero presentarsi condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra i 20°C e una copertura nuvolosa che potrebbe variare. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Castellammare di Stabia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.6° perc. +21.7° prob. 15 % 6 SO max 4.4 Libeccio 73 % 1016 hPa 3 cielo coperto +20.9° perc. +21.1° Assenti 1.1 S max 1.9 Ostro 78 % 1015 hPa 6 cielo coperto +21° perc. +21.2° Assenti 6.3 ENE max 7.1 Grecale 77 % 1014 hPa 9 cielo coperto +23.5° perc. +23.5° Assenti 5.8 SSE max 6.9 Scirocco 62 % 1015 hPa 12 cielo coperto +24.6° perc. +24.7° Assenti 8.2 SO max 7.1 Libeccio 59 % 1014 hPa 15 cielo coperto +24.3° perc. +24.3° prob. 17 % 6 SO max 5.1 Libeccio 59 % 1012 hPa 18 cielo coperto +23.1° perc. +23.1° prob. 13 % 4.2 SO max 4.2 Libeccio 64 % 1013 hPa 21 cielo coperto +22.8° perc. +22.8° prob. 1 % 5.2 S max 6.8 Ostro 67 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:52

