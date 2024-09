Meteo Castellammare di Stabia, le previsioni per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Castellammare di Stabia si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore rispetto a quella reale, ma comunque confortevole. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 10 km/h, e l’umidità si manterrà a livelli moderati, rendendo l’atmosfera piacevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con un cielo completamente sereno e una copertura nuvolosa pari a 0%. I venti saranno deboli, provenienti da Est-Sud Est, e l’umidità si aggirerà attorno al 61%. Durante le prime ore della mattina, la situazione non cambierà significativamente: il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 20°C entro le 07:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Proseguendo nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 22,7°C intorno alle 13:00. Anche in questo frangente, il cielo si presenterà sereno, con una leggera presenza di nuvole che non influenzerà le condizioni generali. L’umidità si manterrà attorno al 56%, mentre i venti continueranno a soffiare debolmente da Ovest-Sud Ovest. La situazione rimarrà stabile, con temperature che si manterranno sopra i 21°C fino a sera.

Nella sera, le temperature inizieranno a scendere, ma rimarranno comunque sopra i 20°C. Il cielo continuerà a essere sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno precipitazioni previste. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1015 hPa, mantenendo un clima stabile e sereno.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Castellammare di Stabia indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il clima continuerà a essere ideale per attività all’aperto. Gli amanti del sole e del bel tempo potranno godere di un inizio di Ottobre all’insegna della stabilità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Castellammare di Stabia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19.7° perc. +19.3° Assenti 2.4 ESE max 4 Scirocco 61 % 1019 hPa 3 cielo sereno +19.1° perc. +18.8° Assenti 3.9 ESE max 4.1 Scirocco 63 % 1018 hPa 6 cielo sereno +19.2° perc. +18.8° Assenti 4.1 ESE max 3.7 Scirocco 63 % 1018 hPa 9 cielo sereno +21.8° perc. +21.4° Assenti 4.8 S max 4.9 Ostro 55 % 1017 hPa 12 poche nuvole +22.6° perc. +22.4° Assenti 9.7 SO max 8.2 Libeccio 56 % 1016 hPa 15 cielo sereno +22.3° perc. +22° Assenti 8.1 OSO max 6.4 Libeccio 56 % 1015 hPa 18 cielo sereno +21° perc. +20.7° Assenti 5.5 O max 5.3 Ponente 59 % 1015 hPa 21 cielo sereno +20.6° perc. +20.3° Assenti 2.4 O max 2.7 Ponente 61 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:39

