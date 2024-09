Meteo Castellammare di Stabia, le previsioni per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castellammare di Stabia indicano un Venerdì 20 Settembre caratterizzato da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La mattina porterà un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 25°C nel primo pomeriggio, accompagnate da una leggera brezza. La sera si prevede tranquilla, con un graduale abbassamento delle temperature.

Durante la notte, Castellammare di Stabia avrà un cielo sereno con poche nuvole e una temperatura di circa 20,3°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 5 km/h, proveniente da Est-Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 69%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, ma senza rischio di pioggia. Le temperature si alzeranno progressivamente, raggiungendo i 25°C entro le 11:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori intorno ai 6 km/h, e l’umidità inizierà a scendere, portandosi al 57%.

Nel pomeriggio, il clima sarà piacevole, con temperature che toccheranno i 25°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 11 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 45%.

La sera si preannuncia serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a circa 22°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera particolarmente gradevole. L’umidità si manterrà attorno al 61%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1018 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castellammare di Stabia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Questo trend di stabilità potrebbe continuare anche nei giorni successivi, rendendo l’ambiente ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Castellammare di Stabia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +20.3° perc. +20.2° Assenti 5 ENE max 4.5 Grecale 69 % 1015 hPa 3 cielo sereno +19.7° perc. +19.5° prob. 1 % 7.4 NE max 8.1 Grecale 68 % 1014 hPa 6 nubi sparse +20° perc. +19.6° prob. 2 % 6.1 NE max 6.9 Grecale 62 % 1015 hPa 9 nubi sparse +23.4° perc. +23° Assenti 0.8 NNO max 3.5 Maestrale 46 % 1015 hPa 12 nubi sparse +25.1° perc. +24.8° Assenti 9.4 OSO max 9.3 Libeccio 44 % 1015 hPa 15 nubi sparse +24.6° perc. +24.3° Assenti 10.2 O max 10.2 Ponente 48 % 1015 hPa 18 nubi sparse +23.8° perc. +23.6° Assenti 4.2 O max 8 Ponente 55 % 1017 hPa 21 poche nuvole +22.9° perc. +22.9° Assenti 1.9 N max 6.3 Tramontana 61 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:57

