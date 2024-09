Meteo Castelvetrano, le previsioni per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Castelvetrano si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma con l’avanzare della mattina si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 18,9°C, mentre al mattino si registreranno valori in aumento, raggiungendo i 21,1°C entro le 7:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 16,4 km/h.

Nel corso della giornata, le previsioni meteo indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. La mattina si presenterà con nubi sparse, ma il sole farà capolino, portando le temperature a un massimo di 25,2°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, oscillando tra il 48% e il 55%, favorendo una sensazione di benessere. Nel pomeriggio, le nuvole si faranno più rarefatte, con un cielo che si presenterà a tratti sereno, e le temperature inizieranno a calare, attestandosi attorno ai 21°C verso le 18:00.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà al 7%. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, creando condizioni di calma e tranquillità. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Castelvetrano indicano un proseguimento di condizioni stabili e gradevoli. Mercoledì e giovedì si prevede un clima simile, con temperature che continueranno a oscillare tra i 20°C e i 25°C. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questi giorni ideali per attività all’aperto. La situazione meteorologica si manterrà favorevole, con un’attenzione particolare ai cambiamenti che potrebbero avvenire nel fine settimana.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Castelvetrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19° perc. +19.3° Assenti 4.9 ONO max 6.5 Maestrale 92 % 1015 hPa 4 nubi sparse +19.5° perc. +19.8° Assenti 5.9 ONO max 7.8 Maestrale 87 % 1015 hPa 7 nubi sparse +21.1° perc. +21.3° Assenti 8.5 ONO max 13.3 Maestrale 79 % 1016 hPa 10 nubi sparse +24.1° perc. +24° Assenti 11.9 ONO max 13.2 Maestrale 55 % 1016 hPa 13 poche nuvole +25.2° perc. +25° Assenti 16.4 O max 14.3 Ponente 48 % 1016 hPa 16 nubi sparse +23.3° perc. +23.1° Assenti 13.6 ONO max 14.1 Maestrale 56 % 1016 hPa 19 nubi sparse +21.1° perc. +21° Assenti 5.8 N max 7.6 Tramontana 66 % 1016 hPa 22 cielo sereno +20.3° perc. +20.2° Assenti 2.8 E max 3.8 Levante 68 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:58

