Meteo Castiglione delle Stiviere, le previsioni per domani lunedì 16 settembre

Le previsioni meteo per Castiglione delle Stiviere di Lunedì 16 Settembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni prevalentemente nuvolose, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i +13,9°C della notte e i +20,6°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sparse e cieli coperti influenzerà la percezione termica, rendendo l’atmosfera più fresca, specialmente nelle ore serali.

Nella notte, si registreranno cieli sereni e poche nuvole, con temperature che scenderanno fino a +13,9°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 16,3 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 65%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1014 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo continueranno a mostrare nubi sparse, con una temperatura che salirà gradualmente fino a +19,5°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 67% alle 11:00. Il vento si manterrà leggero, con velocità che varieranno tra i 5,5 km/h e i 7,8 km/h. L’umidità si ridurrà leggermente, portandosi al 48%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo subirà un cambiamento significativo, con un incremento della copertura nuvolosa che porterà a cieli coperti. Le temperature massime toccheranno i +20,6°C alle 14:00, per poi scendere a +17,6°C entro le 17:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno al 2%. L’intensità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,8 km/h.

La sera si presenterà con cieli completamente coperti, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +15,2°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 73%, e il vento si farà più debole, con velocità che scenderanno a 1,2 km/h. Le condizioni di cielo coperto potrebbero persistere anche durante la notte successiva.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castiglione delle Stiviere indicano un Lunedì caratterizzato da un clima variabile, con un inizio di giornata sereno che si trasformerà in una copertura nuvolosa nel pomeriggio e nella sera. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento delle nuvole, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le temperature rimarranno gradevoli, ma la presenza di nuvole potrebbe limitare le ore di sole diretto.

Prec. Vento (km/h)

