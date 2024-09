Meteo Castrovillari, le previsioni per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castrovillari di Lunedì 23 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 24,6°C nella tarda mattinata. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 9,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’80%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai 18,6°C. La mattina seguirà con condizioni simili, mantenendo un cielo nuvoloso e temperature in aumento fino a raggiungere i 24,6°C intorno alle 11:00. Le probabilità di pioggia rimarranno basse fino a metà giornata, con una leggera brezza proveniente da est.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano l’arrivo di piogge leggere, con accumuli che non supereranno i 0,23 mm. Le temperature scenderanno leggermente, stabilizzandosi attorno ai 22,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 98% di nuvolosità. La ventilazione rimarrà debole, con direzione prevalentemente est-sud-est.

Con l’arrivo della sera, il cielo continuerà a essere coperto e le temperature si attesteranno intorno ai 18°C. L’umidità rimarrà elevata, contribuendo a un clima fresco e umido. Le probabilità di pioggia diminuiranno, ma il cielo rimarrà nuvoloso.

In conclusione, le previsioni meteo per Castrovillari nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità con temperature che si manterranno su valori miti. Martedì e Mercoledì si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento della probabilità di sole e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, specialmente per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Castrovillari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.6° perc. +18.6° prob. 28 % 3.7 O max 4.3 Ponente 80 % 1016 hPa 3 cielo coperto +17.3° perc. +17.2° prob. 6 % 5 ONO max 5.4 Maestrale 79 % 1015 hPa 6 cielo coperto +18.6° perc. +18.4° prob. 6 % 2.5 NE max 3.1 Grecale 72 % 1015 hPa 9 cielo coperto +22.7° perc. +22.5° Assenti 5.6 SE max 5.3 Scirocco 57 % 1015 hPa 12 pioggia leggera +24.4° perc. +24.3° 0.13 mm 7.5 SE max 9.5 Scirocco 52 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +22.8° perc. +22.8° 0.22 mm 3.5 ESE max 6.5 Scirocco 62 % 1013 hPa 18 cielo coperto +18.8° perc. +18.8° prob. 57 % 1.8 O max 2.8 Ponente 80 % 1014 hPa 21 cielo coperto +18° perc. +17.9° prob. 21 % 5.5 O max 6 Ponente 79 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 18:46

