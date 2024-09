Meteo Castrovillari, le previsioni per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castrovillari di Mercoledì 25 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della mattina e del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 16°C e i 25,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 16,7 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 74%, garantendo una sensazione di freschezza durante le ore più calde.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno con poche nuvole, favorendo un abbassamento delle temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La mattina si presenterà con un cielo sereno, ma con l’arrivo di nubi sparse che aumenteranno progressivamente. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,8°C entro le 08:00. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest, con un’intensità che varierà tra i 8 km/h e i 10 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà sempre più coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% intorno alle 13:00. Le temperature si manterranno attorno ai 24°C, con una leggera diminuzione prevista nel corso delle ore successive. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non si escludono brevi rovesci. L’umidità aumenterà, portando a una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni, con il cielo che tornerà sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 17°C. La velocità del vento rimarrà moderata, rendendo la serata piacevole e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castrovillari nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un clima simile, con cieli sereni e temperature che potrebbero raggiungere nuovamente i 25°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista del weekend.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +16° perc. +15.6° Assenti 10.1 O max 11.6 Ponente 74 % 1017 hPa 3 cielo sereno +15.7° perc. +15.2° Assenti 9.4 ONO max 9.7 Maestrale 72 % 1017 hPa 6 cielo sereno +18° perc. +17.6° Assenti 8.4 O max 11.7 Ponente 65 % 1017 hPa 9 nubi sparse +24.2° perc. +23.7° Assenti 7.7 OSO max 11.6 Libeccio 41 % 1017 hPa 12 cielo coperto +25.5° perc. +25.1° Assenti 14.4 OSO max 16.4 Libeccio 39 % 1017 hPa 15 cielo coperto +23.7° perc. +23.3° prob. 26 % 12.3 OSO max 15.3 Libeccio 45 % 1017 hPa 18 nubi sparse +18.2° perc. +17.9° prob. 18 % 10.1 O max 12.1 Ponente 68 % 1018 hPa 21 cielo sereno +17.6° perc. +17.4° Assenti 9.6 O max 10.3 Ponente 76 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 18:42

