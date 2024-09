Meteo Catania, le previsioni per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Catania di Lunedì 16 Settembre indicano una giornata caratterizzata da temperature piacevoli e una progressiva copertura nuvolosa nel corso della giornata. La notte si presenterà con cieli sereni e temperature che si attesteranno intorno ai 21°C, mentre durante la mattina il sole dominerà il cielo, portando le temperature a salire fino a 26°C. Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che potrebbero accompagnare una leggera diminuzione delle temperature. La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con cieli che diventeranno completamente coperti.

Durante la notte, tra le 00:00 e le 05:00, Catania godrà di un clima sereno con temperature che varieranno da 21°C a 20°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 3,5 km/h e i 4,6 km/h, proveniente principalmente da Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 55-57%, garantendo un comfort climatico accettabile.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo rimarrà sereno con temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere i 26°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 10,7 km/h. L’umidità scenderà, rendendo l’aria più secca e gradevole.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, si prevede un incremento della nuvolosità, con la presenza di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24-26°C, mentre la velocità del vento potrà raggiungere i 18,4 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi fino al 57%.

La sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo diventerà progressivamente più coperto, con temperature che scenderanno fino a 21°C. La velocità del vento si intensificherà, con raffiche che potranno raggiungere i 33,2 km/h. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, ma la copertura nuvolosa sarà significativa, con un’umidità che si attesterà attorno al 57-58%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catania indicano una giornata prevalentemente serena, con un graduale aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un’alternanza di sole e nuvole. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima favorevole, mentre coloro che preferiscono cieli più nuvolosi potrebbero trovare soddisfazione nelle condizioni previste per le serate.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +21° perc. +20.6° Assenti 3.6 O max 5.6 Ponente 55 % 1014 hPa 3 cielo sereno +20.3° perc. +19.8° Assenti 3.9 O max 5.4 Ponente 56 % 1013 hPa 6 cielo sereno +20.8° perc. +20.3° Assenti 5.1 OSO max 6.4 Libeccio 55 % 1013 hPa 9 cielo sereno +24.2° perc. +23.7° Assenti 5.4 SO max 5.8 Libeccio 41 % 1012 hPa 12 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 10.7 SE max 12.5 Scirocco 40 % 1011 hPa 15 nubi sparse +25° perc. +24.9° prob. 4 % 16.6 ESE max 14.4 Scirocco 50 % 1010 hPa 18 nubi sparse +23.3° perc. +23.2° prob. 12 % 6.8 ENE max 7.8 Grecale 58 % 1010 hPa 21 nubi sparse +22.5° perc. +22.3° prob. 17 % 9.2 OSO max 15 Libeccio 57 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:01

