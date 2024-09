Meteo Catania, le previsioni per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 17 Settembre a Catania indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, mentre nella mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 22°C. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, oscillando tra il 60% e il 66%. I venti, provenienti principalmente da Ovest, si presenteranno con intensità variabile, ma generalmente moderata.

Nella notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà inizialmente coperto con nubi sparse e una temperatura di 21,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a diventare completamente coperta entro le prime ore del mattino. La mattina si presenterà con temperature che varieranno da 21,5°C a 23,3°C intorno alle 09:00. La velocità del vento si attesterà tra i 18,2 km/h e i 20,1 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente occidentale.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 26°C alle 13:00, con una leggera diminuzione prevista nel corso delle ore successive. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con il cielo che si manterrà completamente coperto. La velocità del vento potrebbe aumentare, raggiungendo punte di 28 km/h. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con valori che non supereranno il 35%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 22°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto, e i venti continueranno a soffiare da Ovest con intensità moderata. L’umidità si manterrà elevata, contribuendo a una sensazione di caldo umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Catania indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature gradevoli. Si prevede che nei giorni successivi non ci saranno significative variazioni, mantenendo un clima tipicamente autunnale. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.8° perc. +20.7° prob. 11 % 11.7 OSO max 15.6 Libeccio 65 % 1010 hPa 4 cielo coperto +21° perc. +20.7° prob. 12 % 14.3 O max 23.5 Ponente 61 % 1010 hPa 7 cielo coperto +22.1° perc. +22° prob. 5 % 20.1 O max 28.4 Ponente 60 % 1011 hPa 10 cielo coperto +24.4° perc. +24.4° prob. 29 % 20.8 O max 29.1 Ponente 55 % 1011 hPa 13 cielo coperto +26° perc. +26° prob. 31 % 26.9 OSO max 35.3 Libeccio 49 % 1010 hPa 16 cielo coperto +24.2° perc. +24.2° prob. 29 % 23.9 OSO max 31.6 Libeccio 58 % 1011 hPa 19 cielo coperto +23.1° perc. +23.1° Assenti 16 OSO max 27.8 Libeccio 64 % 1012 hPa 22 cielo coperto +22.4° perc. +22.4° prob. 7 % 14.8 OSO max 22.1 Libeccio 65 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:00

