Meteo Catania, le previsioni per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Catania di Mercoledì 25 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto elevati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 23°C. Con l’avanzare della giornata, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo il 100% di copertura nuvolosa nel pomeriggio. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 23°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che non supereranno i 6,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1017 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle 07:00, quando inizierà a coprirsi. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 29°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 14,1 km/h, mentre l’umidità scenderà al 46%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, favorendo una sensazione di calore.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 28°C. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma non assente, con un’intensità di precipitazioni stimata al 21%. La velocità del vento raggiungerà i 20 km/h, contribuendo a un leggero abbassamento della percezione del calore. L’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi attorno al 55%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà, portando a un cielo sereno e temperature che scenderanno a circa 24°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 20,1 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 64%, rendendo l’atmosfera più gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catania nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature più fresche. Giovedì e Venerdì si prevedono giornate soleggiate, mentre nel weekend potrebbero verificarsi nuove variazioni meteo. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.7° perc. +22.9° Assenti 5.6 O max 8.6 Ponente 72 % 1017 hPa 4 cielo sereno +22.3° perc. +22.4° Assenti 9 OSO max 12.7 Libeccio 69 % 1017 hPa 7 cielo coperto +24.4° perc. +24.4° Assenti 12.4 OSO max 17 Libeccio 58 % 1017 hPa 10 cielo coperto +27.8° perc. +27.9° Assenti 14.3 OSO max 18.5 Libeccio 46 % 1017 hPa 13 cielo coperto +29.2° perc. +29.3° prob. 21 % 16.4 OSO max 22.4 Libeccio 45 % 1017 hPa 16 cielo coperto +27.2° perc. +27.9° prob. 21 % 9.9 NO max 16.3 Maestrale 53 % 1017 hPa 19 poche nuvole +25.2° perc. +25.4° Assenti 3.5 OSO max 9.8 Libeccio 61 % 1018 hPa 22 cielo sereno +24.1° perc. +24.2° Assenti 11.7 O max 20.1 Ponente 64 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.