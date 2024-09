Meteo Cava De’ Tirreni, le previsioni per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Cava De’ Tirreni indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 17°C e i 22°C. La presenza di nuvole sarà significativa, con una copertura che raggiungerà il 95% nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni occidentali e sud-occidentali, con velocità comprese tra i 3 km/h e i 12 km/h.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 49%, con venti leggeri da est-nord-est. Con il passare delle ore, la situazione meteo cambierà, portando a un aumento della copertura nuvolosa.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma già dalle prime ore si passerà a un cielo coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 21°C entro le 10:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 7 km/h.

Il pomeriggio si prevede nuvoloso, con un cielo coperto e temperature che toccheranno il picco di 22°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 96%. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, intorno al 38%, mentre i venti continueranno a soffiare debolmente, rendendo l’atmosfera piuttosto gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà al 100%. I venti saranno leggeri e la sensazione di freschezza aumenterà, rendendo la serata ideale per una passeggiata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cava De’ Tirreni nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Tuttavia, si prevede un possibile miglioramento delle condizioni meteo, con schiarite e una diminuzione della copertura nuvolosa nei giorni successivi. Gli amanti del sole potrebbero trovare opportunità per godere di giornate più luminose a partire da Lunedì.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Cava De’ Tirreni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.1° perc. +16.1° Assenti 6.5 ENE max 6.6 Grecale 49 % 1014 hPa 3 nubi sparse +16.6° perc. +15.6° Assenti 4 ENE max 3.9 Grecale 49 % 1013 hPa 6 nubi sparse +17.1° perc. +16.1° Assenti 3.7 ENE max 3.3 Grecale 49 % 1013 hPa 9 nubi sparse +20.4° perc. +19.5° Assenti 3.3 O max 6 Ponente 37 % 1013 hPa 12 cielo coperto +22.1° perc. +21.3° Assenti 7 OSO max 11.6 Libeccio 36 % 1013 hPa 15 cielo coperto +22.1° perc. +21.4° Assenti 8.2 SO max 8.7 Libeccio 38 % 1013 hPa 18 cielo coperto +20.2° perc. +19.4° Assenti 3.4 ONO max 6.8 Maestrale 43 % 1014 hPa 21 nubi sparse +19.2° perc. +18.4° Assenti 3.9 N max 5.8 Tramontana 49 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:05

