Meteo Cecina, le previsioni per domani giovedì 19 settembre

Le previsioni meteo per Giovedì 19 Settembre a Cecina indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,2°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con venti provenienti da Nord-Nord Est a una velocità di circa 11,5 km/h. Con il passare delle ore, le previsioni del tempo suggeriranno un cambiamento, con la pioggia che si attenuerà e lascerà spazio a cieli più sereni.

Nella mattina, le condizioni rimarranno instabili, con cieli coperti e possibilità di piogge leggere fino alle ore 12:00. Le temperature si alzeranno gradualmente, raggiungendo i 19,8°C intorno a mezzogiorno. I venti continueranno a soffiare da Nord Est, mantenendo una velocità media di circa 16,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1014 hPa.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento significativo, con l’arrivo di nubi sparse e un calo della probabilità di precipitazioni. Le temperature si attesteranno tra i 18,1°C e i 20,4°C, con venti che si faranno più sostenuti, raggiungendo punte di 28,2 km/h. L’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

La sera porterà cieli parzialmente nuvolosi, con temperature che scenderanno fino a 16,4°C. I venti rimarranno tesi, contribuendo a un clima fresco e piacevole. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile, e l’umidità si attesterà attorno all’83%.

In conclusione, le previsioni meteo per Cecina nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un passaggio da un inizio di giornata piovoso a cieli più sereni e temperature gradevoli. Domani e dopodomani, si prevede un ulteriore aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, rendendo il clima più favorevole per attività all’aperto. Sarà importante monitorare le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, ma attualmente si prospetta un fine settimana all’insegna del bel tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.4° perc. +15.4° 0.38 mm 13.3 NNE max 20.7 Grecale 90 % 1015 hPa 4 pioggia leggera +15.3° perc. +15.3° 0.81 mm 9.5 NNE max 15.4 Grecale 93 % 1014 hPa 7 cielo coperto +15.6° perc. +15.5° prob. 62 % 11.6 NE max 19.5 Grecale 89 % 1014 hPa 10 cielo coperto +18.2° perc. +18.1° prob. 53 % 13 NE max 18.3 Grecale 75 % 1014 hPa 13 cielo coperto +20.1° perc. +19.9° prob. 23 % 15.7 NE max 19 Grecale 67 % 1014 hPa 16 nubi sparse +19.4° perc. +19.2° prob. 20 % 18.3 NE max 27 Grecale 73 % 1014 hPa 19 nubi sparse +17.2° perc. +17.2° prob. 6 % 14.8 NE max 25 Grecale 82 % 1015 hPa 22 nubi sparse +16.5° perc. +16.4° prob. 6 % 16.8 ENE max 33.8 Grecale 84 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:15

