Meteo Cecina, le previsioni per domani lunedì 2 settembre

Le previsioni meteo a Cecina per Lunedì 2 Settembre prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà molto elevata, con valori che raggiungeranno il 100% durante la mattina e il pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera.

Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori che oscilleranno tra i +23,3°C e i +29,5°C. La temperatura percepita sarà in linea con quella effettiva, con differenze minime tra i due valori.

I venti soffieranno principalmente da direzioni variabili, con intensità che si manterranno nella categoria di brezza leggera. Le raffiche di vento saranno presenti solo in alcune fasce orarie, ma senza particolare incidenza sulle condizioni meteo complessive.

Le precipitazioni saranno assenti per l’intera giornata, ad eccezione di una probabilità minima durante la mattina e il pomeriggio. L’umidità si manterrà su valori mediamente alti, con picchi intorno al 71%.

In conclusione, Lunedì 2 Settembre a Cecina si prospetta una giornata con cielo coperto e temperature gradevoli. Non sono previste precipitazioni significative, ma è consigliabile prestare attenzione alla copertura nuvolosa che potrebbe influenzare la percezione delle temperature. Per i prossimi giorni, le condizioni meteo dovrebbero mantenersi simili, con cielo nuvoloso e temperature stabili.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +23.4° perc. +23.5° Assenti 5.8 E max 5.7 Levante 66 % 1011 hPa 4 cielo coperto +23.7° perc. +23.8° Assenti 6.5 SSO max 9.6 Libeccio 65 % 1012 hPa 7 cielo coperto +25.6° perc. +26° prob. 18 % 7.7 NNE max 12.6 Grecale 68 % 1013 hPa 10 cielo coperto +28.3° perc. +29.2° Assenti 0.3 N max 4 Tramontana 54 % 1013 hPa 13 cielo coperto +29° perc. +29.6° Assenti 14.7 O max 13.6 Ponente 49 % 1012 hPa 16 cielo coperto +27.2° perc. +28.3° prob. 8 % 9.1 OSO max 12.9 Libeccio 59 % 1012 hPa 19 cielo coperto +24.3° perc. +24.6° Assenti 6.3 SE max 6.4 Scirocco 71 % 1014 hPa 22 nubi sparse +23° perc. +23.2° prob. 14 % 5.2 E max 5.3 Levante 68 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:46

