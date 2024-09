Meteo Cerignola, le previsioni per il weekend 6 – 8 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cerignola indicano un fine settimana caldo e variabile. Le temperature saranno in aumento, con cieli prevalentemente coperti. Si prevedono nubi sparse, con brezze provenienti da diverse direzioni. L’umidità oscillerà tra valori del 20% e del 52%. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni meteorologiche previste.

Venerdì 6 Settembre

Nella notte a Cerignola, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,9°C con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest a 13,9km/h. La percezione della temperatura sarà di +25,1°C.

Durante la mattina, si prevedono nubi sparse con una copertura del 32%. Le temperature saliranno fino a +29,4°C con una brezza che soffierà da Ovest – Nord Ovest a 16,5km/h. L’umidità sarà del 42%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto al 100% con temperature che raggiungeranno i +32,9°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 17,3km/h. L’umidità si attesterà al 29%.

In serata, le nubi saranno sparse con una copertura del 72%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,6°C con una brezza proveniente da Est – Nord Est a 17,8km/h.

Sabato 7 Settembre

Durante la notte a Cerignola, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura del 45%. Le temperature si aggireranno sui +23,4°C con una leggera brezza da Nord Ovest a 6,6km/h.

Nella mattina, si prevedono poche nuvole con una copertura del 15%. Le temperature saliranno fino a +28,5°C con una brezza leggera proveniente da Nord a 3,5km/h. L’umidità sarà del 52%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto al 100% con temperature che raggiungeranno i +31,7°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 13,7km/h. L’umidità si attesterà al 37%.

In serata, si prevedono nubi sparse con una copertura del 35%. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C con una brezza leggera proveniente da Est – Nord Est a 8,9km/h.

Domenica 8 Settembre

Nella notte a Cerignola, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,7°C con una leggera brezza da Sud Ovest a 3,7km/h.

Durante la mattina, si prevedono poche nuvole con una copertura del 20%. Le temperature saliranno fino a +31,5°C con una brezza leggera proveniente da Est a 2,4km/h. L’umidità sarà del 29%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto al 100% con temperature che raggiungeranno i +34,5°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a 11km/h. L’umidità si attesterà al 27%.

In serata, si prevedono nubi sparse con una copertura del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,4°C con una brezza proveniente da Nord Est a 12km/h.

In conclusione, il fine settimana a Cerignola si prospetta caldo e variabile, con temperature in aumento e cieli prevalentemente coperti. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni meteorologiche previste.

