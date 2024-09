Meteo Cernusco sul Naviglio, le previsioni per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cernusco sul Naviglio di Domenica 22 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 22°C, mentre l’umidità rimarrà piuttosto elevata, oscillando tra il 49% e il 75%. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, sebbene la copertura nuvolosa possa limitare l’esposizione al sole.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura che scenderà fino a 16°C. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo completamente coperto nelle prime ore del mattino. La mattina inizierà con temperature intorno ai 17°C, con una leggera brezza proveniente da sud-sud est. Man mano che la giornata proseguirà, le temperature saliranno, raggiungendo i 23°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, ma non si prevedono piogge.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, con un cielo che continuerà a essere coperto. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, contribuendo a una sensazione di calore moderato. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 18°C. Il cielo rimarrà coperto, e l’umidità continuerà a essere alta, intorno al 66%. Non si prevedono variazioni significative nelle condizioni meteorologiche, con il vento che si manterrà debole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cernusco sul Naviglio nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa persistente. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo le condizioni favorevoli per attività all’aperto, anche se è consigliabile prepararsi a un clima umido e nuvoloso. Domani e dopodomani, si assisterà a un leggero abbassamento delle temperature, ma senza variazioni drastiche nel meteo generale.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Cernusco sul Naviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17° perc. +16.6° Assenti 4.6 NNE max 4.9 Grecale 73 % 1020 hPa 3 cielo coperto +16° perc. +15.6° Assenti 1.2 N max 2 Tramontana 76 % 1019 hPa 6 cielo coperto +15.9° perc. +15.6° Assenti 0.6 SSE max 2.4 Scirocco 78 % 1020 hPa 9 nubi sparse +20.3° perc. +20° Assenti 2.6 S max 1.6 Ostro 62 % 1019 hPa 12 nubi sparse +23° perc. +22.7° Assenti 4.2 SSE max 4.1 Scirocco 50 % 1017 hPa 15 cielo coperto +22.5° perc. +22.1° Assenti 5.7 SSE max 4.2 Scirocco 51 % 1016 hPa 18 cielo coperto +19.4° perc. +19.1° Assenti 3.4 SE max 3.7 Scirocco 64 % 1016 hPa 21 cielo coperto +18.6° perc. +18.3° Assenti 4.1 ENE max 4.3 Grecale 68 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 19:14

