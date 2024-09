Meteo Cervia, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Cervia per Mercoledì 18 Settembre si presenteranno caratterizzate da un’ampia copertura nuvolosa e da piogge diffuse che accompagneranno l’intera giornata. Le previsioni del tempo indicano un clima fresco, con temperature che si manterranno attorno ai 16-18°C. La presenza di venti moderati, provenienti principalmente da est e ovest, contribuirà a rendere l’atmosfera umida, con un’umidità che si attesterà intorno all’80-90%.

Durante la notte, le piogge saranno persistenti, con intensità variabile da leggera a moderata. Le temperature si attesteranno sui 17-18°C, mentre la velocità del vento si manterrà tra i 16 e i 27 km/h. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1017 hPa, favorendo un clima piuttosto umido.

Nella mattina, le previsioni meteo confermeranno la continuazione delle piogge, che si presenteranno moderate. Le temperature scenderanno leggermente, oscillando tra i 16 e i 17°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che raggiungerà il 87%. I venti, provenienti principalmente da nord-est, si faranno sentire con intensità moderata, attorno ai 10-20 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento, con la possibilità di piogge più leggere. Le temperature si manterranno sui 16-17°C, mentre la velocità del vento potrebbe diminuire, rendendo l’atmosfera leggermente più calma. Tuttavia, la probabilità di pioggia rimarrà alta, con un’umidità che si attesterà attorno all’83%.

La sera porterà un ritorno delle piogge moderate, con temperature che si aggireranno intorno ai 15-16°C. I venti continueranno a soffiare da ovest, mantenendo una certa intensità. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità si avvicinerà al 90%, rendendo l’atmosfera piuttosto pesante.

In conclusione, le previsioni meteo per Cervia nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con piogge intermittenti e temperature fresche. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi con un clima leggermente più stabile, ma non si escludono ulteriori episodi di pioggia. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un clima umido e variabile, mantenendo sempre a portata di mano un ombrello.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Cervia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.5° perc. +18.3° 0.88 mm 27.5 ENE max 36.8 Grecale 72 % 1017 hPa 3 pioggia moderata +17.6° perc. +17.5° 1.47 mm 20.6 E max 29.1 Levante 82 % 1017 hPa 6 pioggia moderata +17.6° perc. +17.6° 1.87 mm 20.1 ENE max 30.8 Grecale 81 % 1017 hPa 9 pioggia moderata +16.8° perc. +16.8° 2.96 mm 13.5 NE max 22.6 Grecale 87 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +17.5° perc. +17.4° 0.77 mm 5.2 NE max 12.8 Grecale 81 % 1018 hPa 15 pioggia leggera +16.8° perc. +16.6° 0.33 mm 1.2 S max 11.6 Ostro 82 % 1018 hPa 18 pioggia leggera +16.5° perc. +16.3° 0.15 mm 7.3 O max 12.7 Ponente 83 % 1018 hPa 21 pioggia moderata +16° perc. +15.9° 1.1 mm 7.8 ONO max 20.4 Maestrale 89 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 19:10

