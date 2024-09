Meteo Cervia, le previsioni per la prossima settimana 9 – 12 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cervia indicano una settimana con variazioni climatiche. Oggi, lunedì, si prevede pioggia leggera durante la notte, seguita da cielo sereno al mattino e nubi sparse nel pomeriggio con possibilità di pioggia. Temperature gradevoli e venti moderati caratterizzeranno la giornata. Domani, martedì, si confermano nubi sparse con temperature stabili e probabilità di pioggia nel pomeriggio e in serata. Anche mercoledì e giovedì saranno caratterizzati da nubi sparse e possibilità di precipitazioni. Si consiglia di monitorare le previsioni orarie per organizzare al meglio le attività all’aperto.

Lunedì 9 Settembre

Nella notte a Cervia, pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100% e temperatura di +22,4°C (percepita +23°C). Il vento soffia a 17,8km/h da Sud con raffiche fino a 30,5km/h. L’intensità delle precipitazioni è di 0.43mm con umidità al 85% e pressione atmosferica a 1005hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenta sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature salgono a +23,5°C (percepita +23,8°C) alle 07:00, +25°C alle 08:00 e +26,2°C alle 09:00. Il vento varia da Sud Ovest a Ovest – Sud Ovest con intensità fino a 26,1km/h. L’umidità si attesta al 56%.

Nel pomeriggio, si osservano nubi sparse con copertura nuvolosa al 75% alle 13:00 e nubi sparse al 50% alle 14:00. Le temperature massime si registrano alle 13:00 con +28,3°C (percepita +28,1°C). Il vento soffia da Ovest a Nord Ovest con intensità fino a 19,4km/h. La probabilità di pioggia è del 66% alle 15:00 con pioggia leggera e 0.17mm di precipitazioni.

In serata, la copertura nuvolosa diminuisce con nubi sparse al 62% alle 18:00 e cielo coperto al 97% alle 19:00. Le temperature si mantengono intorno ai 24°C con venti moderati da Ovest – Nord Ovest. La probabilità di pioggia si attesta intorno al 40% alle 20:00 con umidità al 67%.

Martedì 10 Settembre

Durante la notte, si osservano nubi sparse con copertura nuvolosa al 33% e temperature intorno ai +20,6°C. Il vento soffia da Nord Ovest con intensità fino a 17,6km/h. La probabilità di pioggia è del 55% alle 00:00.

Nella mattina, il cielo si presenta sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature salgono gradualmente fino a +23,7°C alle 09:00 con venti da Nord a Nord Est. L’umidità si mantiene al 62%.

Durante il pomeriggio, si osservano nubi sparse con copertura nuvolosa al 75% alle 13:00 e nubi sparse al 42% alle 14:00. Le temperature massime si registrano alle 14:00 con +27°C (percepita +27,6°C). Il vento varia da Nord a Nord Est con intensità fino a 12,9km/h.

In serata, la copertura nuvolosa diminuisce con nubi sparse al 68% alle 21:00 e nubi sparse al 53% alle 22:00. Le temperature si mantengono intorno ai 21°C con venti da Sud Est. La probabilità di pioggia si attesta intorno al 76% alle 23:00 con umidità al 67%.

Mercoledì 11 Settembre

Durante la notte, si osservano nubi sparse con copertura nuvolosa al 38% e temperature intorno ai +21,4°C. Il vento soffia da Sud Est con intensità fino a 9,9km/h. L’umidità si mantiene al 67%.

Nella mattina, il cielo si presenta sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature salgono gradualmente fino a +23,9°C alle 09:00 con venti da Est a Sud Est. L’umidità si attesta al 55%.

Durante il pomeriggio, si osservano nubi sparse con copertura nuvolosa al 75% alle 13:00 e nubi sparse al 42% alle 14:00. Le temperature massime si registrano alle 14:00 con +26°C (percepita +26°C). Il vento varia da Est a Nord Est con intensità fino a 20km/h.

In serata, la copertura nuvolosa aumenta con nubi sparse al 75% alle 21:00 e nubi sparse al 80% alle 23:00. Le temperature si mantengono intorno ai 21,8°C con venti da Sud – Sud Est. La probabilità di pioggia si attesta intorno al 70% alle 05:00 con umidità al 70%.

Giovedì 12 Settembre

Nella notte, si osservano nubi sparse con copertura nuvolosa al 83% e temperature intorno ai +21,3°C. Il vento soffia da Sud – Sud Ovest con intensità fino a 23,7km/h. L’umidità si mantiene al 70%.

Durante la mattina, il cielo si presenta sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature salgono gradualmente fino a +23,9°C alle 09:00 con venti da Est a Sud Est. L’umidità si attesta al 55%.

Durante il pomeriggio, si osservano nubi sparse con copertura nuvolosa al 75% alle 13:00 e nubi sparse al 42% alle 14:00. Le temperature massime si registrano alle 14:00 con +26°C (percepita +26°C). Il vento varia da Est a Nord Est con intensità fino a 20km/h.

In serata, la copertura nuvolosa aumenta con nubi sparse al 75% alle 21:00 e nubi sparse al 80% alle 23:00. Le temperature si mantengono intorno ai 21,8°C con venti da Sud – Sud Est. La probabilità di pioggia si attesta intorno al 70% alle 05:00 con umidità al 70%.

In conclusione, i prossimi giorni a Cervia saranno caratterizzati da variazioni climatiche con piogge leggere alternate a schiarite e temperature gradevoli. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni orarie per pianificare al meglio le attività all’aperto.

