Meteo Cesano Boscone, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 13 Settembre, Cesano Boscone si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra +12,2°C e +20,5°C. I venti saranno leggeri, con intensità variabile, e non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai +12,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 43%, mentre la velocità del vento sarà di circa 4,2 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’80%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a un cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i +19,8°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenterà leggermente, con valori che toccheranno i 7,9 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 34%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo ancora sereno e temperature che toccheranno il picco di +20,5°C. La copertura nuvolosa sarà minima, mantenendosi sotto il 5%. I venti continueranno a soffiare da Nord-Est, con intensità che potrà arrivare fino a 10,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 41%, garantendo un clima piacevole.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteorologica inizierà a cambiare. Il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 92%. Le temperature scenderanno a +14,8°C, e i venti si faranno più sostenuti, con raffiche che potranno arrivare fino a 27,1 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, portandosi al 67%.

In conclusione, le previsioni meteo per Cesano Boscone indicano una giornata di Venerdì 13 Settembre caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature gradevoli e venti leggeri. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità in serata, che potrebbe preludere a un weekend con condizioni meteorologiche più variabili. Nei prossimi giorni, si raccomanda di seguire attentamente le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti, in quanto le condizioni potrebbero cambiare.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Cesano Boscone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.7° perc. +11° Assenti 4.4 NNO max 8.2 Maestrale 77 % 1007 hPa 4 cielo sereno +10.8° perc. +9.9° Assenti 1.1 NE max 3 Grecale 75 % 1008 hPa 7 cielo sereno +12.5° perc. +11.5° Assenti 3.2 ONO max 5.1 Maestrale 65 % 1009 hPa 10 cielo sereno +17.2° perc. +16.1° Assenti 2.1 E max 12.6 Levante 44 % 1010 hPa 13 cielo sereno +20.5° perc. +19.4° Assenti 7.9 NE max 22.8 Grecale 33 % 1010 hPa 16 poche nuvole +18.2° perc. +17.3° Assenti 10.5 E max 21.3 Levante 50 % 1012 hPa 19 cielo coperto +14.8° perc. +14.1° Assenti 6 NE max 10.4 Grecale 67 % 1014 hPa 22 nubi sparse +12.8° perc. +11.7° Assenti 9.8 NNO max 30.4 Maestrale 57 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:33

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.