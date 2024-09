Meteo Cesano Boscone, le previsioni per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cesano Boscone di Venerdì 27 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge intermittenti e una copertura nuvolosa predominante. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nelle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno attorno ai 15,7°C, con una leggera diminuzione prevista nel corso della giornata. I venti saranno prevalentemente deboli, provenienti da direzioni variabili, con intensità che non supererà i 10 km/h.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, si assisterà a piogge leggere con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,5°C e 15,7°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 96%. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 2,8 km/h e 5,4 km/h.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Le piogge continueranno a manifestarsi, con temperature che saliranno fino a 17,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e i venti si manterranno leggeri, con velocità variabili tra 1,1 km/h e 5,5 km/h.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, si prevede un parziale miglioramento, con la possibilità di piogge leggere alternate a fasi di cielo coperto. Le temperature raggiungeranno il picco di 19,6°C alle 15:00. Tuttavia, la probabilità di precipitazioni rimarrà presente, con valori che si aggireranno attorno al 36%.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, ci sarà un netto miglioramento delle condizioni meteo. Si passerà da nubi sparse a cielo sereno, con temperature in calo fino a 15,9°C. I venti si faranno più sostenuti, ma rimarranno comunque nella categoria delle brezze leggere.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesano Boscone indicano una giornata di Venerdì 27 Settembre caratterizzata da piogge leggere e temperature moderate. I prossimi giorni potrebbero portare a un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento della stabilità atmosferica e temperature più gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Cesano Boscone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.7° perc. +15.9° 0.93 mm 5.1 O max 5.9 Ponente 98 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +15.6° perc. +15.7° 0.11 mm 3.2 NO max 5.1 Maestrale 96 % 1006 hPa 6 pioggia leggera +15.5° perc. +15.6° 0.24 mm 3.3 OSO max 3.7 Libeccio 96 % 1006 hPa 9 pioggia leggera +16° perc. +16.1° 0.12 mm 0.3 S max 2.4 Ostro 94 % 1008 hPa 12 cielo coperto +17.4° perc. +17.6° prob. 42 % 5.5 ENE max 9.5 Grecale 91 % 1007 hPa 15 cielo coperto +19.6° perc. +19.8° prob. 36 % 6.5 E max 11.7 Levante 83 % 1006 hPa 18 nubi sparse +17.9° perc. +18° prob. 37 % 7.6 ENE max 8.1 Grecale 86 % 1006 hPa 21 poche nuvole +16.4° perc. +16.4° prob. 42 % 6 SE max 13.7 Scirocco 88 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 19:06

