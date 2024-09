Meteo Cesano Maderno, le previsioni per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Sabato 28 Settembre a Cesano Maderno si preannuncia come una giornata caratterizzata da un inizio piuttosto instabile, con precipitazioni che si protrarranno fino alla mattina. Le previsioni meteo indicano un netto miglioramento nel pomeriggio, con un progressivo diradamento delle nuvole e un abbassamento dell’umidità. Le temperature oscilleranno tra +11°C e +18°C, mentre i venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 35 km/h.

Nella notte, Cesano Maderno sarà interessata da pioggia leggera e moderata, con una temperatura che si attesterà intorno ai +16°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 53%. Con il passare delle ore, la situazione meteo non subirà significativi cambiamenti, mantenendo condizioni di pioggia moderata fino alle prime luci dell’alba.

Durante la mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di forte pioggia fino alle 08:00, con temperature che scenderanno fino a +11°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e il vento si presenterà fresco, con velocità che potranno raggiungere i 18,9 km/h. A partire dalle 09:00, si assisterà a un graduale miglioramento, con la pioggia che diventerà più leggera e sporadica, fino a cessare intorno alle 11:00.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma con il passare delle ore si prevede un progressivo diradamento delle nuvole. Le temperature saliranno fino a +18°C, mentre l’umidità scenderà notevolmente, raggiungendo valori intorno al 53%. I venti si manterranno moderati, con intensità che varieranno tra 6,3 km/h e 7,5 km/h.

La sera porterà un netto miglioramento, con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno intorno ai +12°C. I venti, che si presenteranno tesi, contribuiranno a mantenere l’atmosfera fresca e piacevole. La pressione atmosferica aumenterà, raggiungendo valori di 1017 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Cesano Maderno indicano un netto miglioramento dopo una mattinata piovosa. I prossimi giorni si preannunciano stabili, con temperature in lieve aumento e cieli sereni. Si consiglia di approfittare del bel tempo previsto per le attività all’aperto, poiché il clima si manterrà favorevole anche nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16° perc. +16° 0.56 mm 5.5 E max 11.2 Levante 88 % 1006 hPa 3 pioggia moderata +14.4° perc. +14.2° 1.59 mm 5.8 NE max 14 Grecale 92 % 1006 hPa 6 pioggia moderata +11.8° perc. +11.4° 3.62 mm 18.9 N max 38.8 Tramontana 90 % 1009 hPa 9 pioggia moderata +11.4° perc. +10.9° 2.15 mm 14.1 NNE max 29.6 Grecale 89 % 1012 hPa 12 cielo coperto +15.5° perc. +15° prob. 78 % 6.7 NO max 13.6 Maestrale 69 % 1012 hPa 15 nubi sparse +18.4° perc. +17.8° Assenti 6.8 O max 14.1 Ponente 55 % 1011 hPa 18 poche nuvole +14° perc. +13.3° Assenti 9.3 NNO max 22.2 Maestrale 69 % 1014 hPa 21 cielo sereno +11.9° perc. +10.8° prob. 1 % 13.5 N max 31.5 Tramontana 63 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 19:03

