Meteo Cesena, le previsioni per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Cesena indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che toccheranno i 19°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà i 27°C intorno a mezzogiorno, mentre la copertura nuvolosa aumenterà gradualmente.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con cielo sereno e temperature che varieranno tra i 18°C e i 19°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da sud, con raffiche che non supereranno i 8,5 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 63%, creando un clima piuttosto confortevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà di nubi sparse, ma le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 25°C entro le 09:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori attorno ai 5-6 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi al 39% intorno alle 10:00.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con cielo che diventerà sempre più coperto. Le temperature massime si attesteranno attorno ai 28°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12-14 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 50%, creando un clima caldo ma non eccessivamente afoso.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 19°C. La velocità del vento si manterrà leggera, con raffiche che non supereranno i 12 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi al 76%.

In conclusione, le previsioni meteo per Cesena nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Giovedì e venerdì si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del sole potranno approfittare di momenti di bel tempo, mentre le temperature rimarranno stabili, rendendo le giornate piacevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Cesena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19° perc. +18.6° Assenti 6.8 S max 8.5 Ostro 63 % 1010 hPa 3 cielo sereno +18.1° perc. +17.6° Assenti 6 SSO max 6.5 Libeccio 62 % 1009 hPa 6 cielo sereno +19.3° perc. +18.8° Assenti 5 SSO max 5.6 Libeccio 58 % 1009 hPa 9 poche nuvole +25.1° perc. +24.8° Assenti 5.3 E max 9.1 Levante 43 % 1009 hPa 12 poche nuvole +28.5° perc. +27.8° Assenti 11.8 ENE max 13.5 Grecale 36 % 1007 hPa 15 cielo coperto +25.9° perc. +25.8° Assenti 12.1 E max 15.6 Levante 50 % 1006 hPa 18 nubi sparse +23.3° perc. +23.3° prob. 8 % 4.1 S max 7.5 Ostro 63 % 1006 hPa 21 nubi sparse +20.4° perc. +20.4° prob. 2 % 11.5 SSO max 17.8 Libeccio 72 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:23

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.