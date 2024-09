Meteo Cesena, le previsioni per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cesena di Mercoledì 25 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio promettente, con cieli sereni al mattino, seguiti da un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 25,6°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un abbassamento delle temperature, accompagnato da un aumento dell’umidità e da venti moderati.

Durante la notte, Cesena si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,4°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 77%, con una leggera brezza proveniente da sud-sud ovest. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi al 25%.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21°C entro le 08:00 e i 24,8°C intorno alle 11:00. L’umidità si ridurrà, scendendo fino al 48%, mentre la velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 14,7 km/h.

Il pomeriggio porterà un cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 25°C, con picchi di 25,6°C alle 13:00. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma l’umidità inizierà a risalire, raggiungendo il 66% entro le 17:00. I venti continueranno a soffiare da sud-ovest, mantenendo una brezza leggera.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà cielo coperto, con temperature che scenderanno a 18,1°C alle 20:00 e a 17,2°C entro le 23:00. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 77%, e la copertura nuvolosa si attesterà al 82%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con velocità che potranno arrivare fino a 20,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesena nei prossimi giorni mostrano un trend di temperature in calo, con un aumento della nuvolosità e dell’umidità. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di piogge sporadiche. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi nelle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.4° perc. +16.2° prob. 25 % 10.7 SSO max 14.7 Libeccio 80 % 1013 hPa 3 nubi sparse +16.1° perc. +16° prob. 18 % 10.9 SSO max 15.6 Libeccio 84 % 1013 hPa 6 nubi sparse +16.6° perc. +16.5° prob. 23 % 9.6 SSO max 14 Libeccio 83 % 1014 hPa 9 cielo sereno +22.5° perc. +22.4° prob. 27 % 8 SO max 13.7 Libeccio 58 % 1014 hPa 12 poche nuvole +25.4° perc. +25.1° prob. 43 % 6 SO max 15.9 Libeccio 44 % 1013 hPa 15 nubi sparse +24.6° perc. +24.5° prob. 7 % 10.3 OSO max 18.1 Libeccio 52 % 1013 hPa 18 cielo coperto +19.5° perc. +19.3° prob. 7 % 11.9 SSO max 18.2 Libeccio 69 % 1013 hPa 21 nubi sparse +17.8° perc. +17.6° Assenti 11.6 SSO max 17.5 Libeccio 76 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:57

